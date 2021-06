realme Pad, sarà questo il primo tablet del brand?

Una nuova indiscrezione, in arrivo direttamente da uno dei più importanti membri dell’azienda stessa, ha scosso il mondo dei fan dei gadget tecnologici su Twitter: a quanto pare potrebbe arrivare molto presto un tablet a marchio realme di cui sappiamo già anche il nome.

Come ben sappiamo, realme non è un brand che si accontenta. L’azienda si sta velocemente espandendo presentando moltissimi dispositivi diversi in svariate fasce di prezzo e mercati, nel tentativo di raggiungere una fetta di utenti sempre più ampia.

Non solo smartphone, realme ha presentato auricolari true wireless, smartwatch, speaker bluetooth e persino dei televisori, anche se non tutte queste categorie sono giunte fino nel nostro Paese. Ora sembra che il brand nato da una costola di Oppo voglia presentarsi in un nuovo settore: quello dei tablet!

A dare la notizia in modo non ufficiale su Twitter ci ha pensato Francis Wong, CMO di realme conosciuto sul social con lo pseudonimo di Francis FutureX, che con un tweet ha chiesto ai propri follower cosa ne pensano del nome “realme pad“.

realme pad, how abt this name? — Francis FutureX (@FrancisRealme) June 9, 2021

Tecnicamente non è stato proprio confermato che il nome in questione sia legato ad un tablet, tuttavia difficilmente si può trattare di qualcosa di diverso. Non si conosce altro di questo fantomatico nuovo prodotto dell’azienda. Niente specifiche tecniche o prezzo, è ancora troppo presto per parlarne.

Al momento questo rimane quindi solamente un rumor ma siamo certi che se mai l’azienda decidesse di lanciarsi anche nel mondo dei tablet lo farebbe con un prodotto dal prezzo molto aggressivo e competitivo, come ormai da tradizione realme!

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere cosa realme è in grado di fare con un prodotto con display dalla diagonale più ampia di quella di uno smartphone?