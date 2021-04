realme premia la vostra creatività, 10.000 dollari in palio per lo sfondo migliore!

Siete dei designer professionisti o dei creativi appassionati? Questo concorso di realme vi permetterà di mettervi al lavoro con la possibilità di mostrare a tutti le vostre qualità e nel mentre partecipare alla possibilità di vincere ben 10.000 dollari! Cosa aspettate?

Dopo il contest dedicato ai gamer di cui vi avevamo già parlato in precedenza, realme ha deciso di dare il via ad una nuova competizione globale dedicata ad artisti e designer chiamata Designing Infinity.

Per partecipare a questo contest, gli appassionati potranno inviare a realme i propri sfondi e i propri quadranti personalizzati originali in modo che possano essere valutati da una giuria interna all’azienda. Il concorso è diviso nelle due diverse categorie: “Creative Wallpaper” e “Personalized Watch Face”. Per partecipare i designer dovranno realizzare un’immagine creativa basata sul simbolo dell’infinito “∞”, a cui dovrà essere data la maggior parte dell’interesse.

Per partecipare avrete tempo fino al 21 giugno prossimo mentre i vincitori verranno annunciati il 12 luglio. Una prima fase di votazione restringerà il campo a sole 200 proposte e i voti saranno dati direttamente dagli utenti. Tra queste verranno poi selezionate dai giudici le 53 migliori e il vincitore assoluto sarà premiato con una cifra di ben 10.000 dollari! Verranno assegnati anche altri premi in denaro da 1000 dollari e molti dispositivi prodotti dal brand quindi tentare sicuramente può valerne la pena.

Potete trovare tutte le informazioni riguardo a realme Designing Infinity ed il regolamento completo sul sito ufficiale dedicato al contest.

Da poco realme ha annunciato l’arrivo sul mercato di realme 8 e realme 8 5G, due prodotti dal prezzo altamente competitivo che arriveranno sul mercato durante le prossime settimane. Precedentemente era stato annunciato il primo smartphone con fotocamera da 108MP dell’azienda, realme 8 Pro, che abbiamo già avuto modo di provare e recensire.