Lo smartwatch Realme sembrerebbe essere molto vicino. Sul web sono iniziate a circolare le prime ipotetiche immagini e funzioni di questo dispositivo.

Pur non essendo ancora ufficiale, Realme Watch potrebbe essere un valido concorrente dei principali produttori che si occupano di smartwatch low cost, tra cui Xiaomi con Mi Watch. Il prodotto della società cinese dovrebbe essere caratterizzato da un prezzo molto contenuto e diverse funzionalità. Realme, sin dal lancio della smartband e degli auricolari true wireless, aveva preannunciato altri dispositivi indossabili, tra cui questo orologio intelligente.

Per quanto riguarda il design presentato nelle immagini non ufficiali, non notiamo particolari novità rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo. Realme Watch sarà forse di forma quadrata e con gli angoli smussati. Il display LCD TFT potrebbe avere una diagonale da 1,4 pollici e una risoluzione di 320 x 320 pixel.

La batteria da 160 mAh dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 7 giorni (con il monitoraggio della frequenza cardiaca costantemente attiva). Non mancherà la possibilità di collegare lo smartwatch allo smartphone mediante Bluetooth 5.0.

Stando a quanto dichiarato dai colleghi di XDA Developers, Realme Watch avrà ben 5 possibili quadranti con diverse scelte grafiche. Gli utenti potranno comunque caricarne altri dall’applicazione ufficiale per smartphone. Si pensa anche che il dispositivo possa offrire diversi strumenti utili specialmente agli sportivi: il cronometro, alcuni sensori e 15 modalità fitness. Non conosciamo ancora le informazioni in merito al lancio e al prezzo. Realme Watch potrebbe però arrivare inizialmente in India, per poi essere portato in altri mercati.