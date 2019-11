Realme X2, arriva un nuovo aggiornamento: introdotta la Dark Mode e altre novità

Gli utenti europei, proprio durante queste ore, stanno ottenendo un aggiornamento dedicato a Realme X2. Le novità introdotte sono numerose. Il brand dimostra, ancora una volta, di essere interessato a introdursi sempre più nel mercato del vecchio continente. Pochi giorni fa, ad esempio, Realme X2 Pro, un top di gamma con un rapporto qualità/prezzo straordinario, è giunto in Italia.

La nuova build, riconoscibile dal codice RMX1993EX_11.A.15, introduce, finalmente, la Dark Mode a livello di sistema. Lo smartphone di fascia media si aggiunge quindi agli altri 10 dispositivi in cui è inclusa la tanto desiderata modalità scura.

L’update è inoltre accompagnato dalla patch di sicurezza di ottobre 2019, che contribuirà a tutelare maggiormente i consumatori. Presente anche la modalità Nightscape per la fotocamera anteriore: essa garantisce una resa migliore dei selfie, anche se scattati in luoghi in cui è presente una quantità limitata di luce.

L’aggiornamento per Realme X2 introduce anche una rinnovata animazione che apparirà durante la ricarica. Gli utenti, per accedere alle notifiche, potranno ora effettuare un singolo gesto verso il basso. L’update arriverà in tutti gli smartphone degli utenti europei durante le prossime settimane. Chi non vuole proprio attendere, potrà effettuare il download direttamente dalla pagina ufficiale.