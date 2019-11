Realme X2 Pro: i preordini per il top di gamma partiranno il 4 novembre

Realme X2 Pro, dopo pochissimi giorni dall’annuncio ufficiale, si prepara ad arrivare anche in Europa: il top di gamma sarà disponibile per il preordine a partire dal prossimo 4 novembre. Ad annunciare questa data è stato il profilo Twitter della società. Anche i consumatori italiani potranno effettuare l’acquisto direttamente dal sito web ufficiale.

Il device sarà disponibile in tre diverse varianti e potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per tutti coloro i quali non vogliono proprio rinunciare alle attuali potenzialità offerte dagli smartphone. Gli interessati potranno scegliere una tra queste versioni:

The realme X2 Pro will be on pre-sale on November 4th.

Demand more from your smartphone:

-64MP quad cameras with 20x hybrid zoom

-Snapdragon 855+

-50W SuperVOOC flash charge

-90Hz SuperAMOLED screen

Get it from 399€ exclusively here: https://t.co/K08ynp45Sv pic.twitter.com/aZUM9ZlsOk

