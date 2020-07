Realme X3 Pro ad IFA, ricarica UltraDart da oltre 100 W

Realme X3 Pro verrà probabilmente svelato durante la conferenza di debutto programmata all’IFA di Berlino 2020. Il brand sta andando forte, cresce sempre più e l’attesa per vedere cosa bolle in pentola è tanta. Sopratutto perché gli smartphone del brand Cinese hanno un rapporto qualità prezzo molto conveniente.

Il prossimo top di gamma avrà un hardware performante in ogni situazione e potrebbero esserci delle novità importanti anche in ambito fotografico, con l’utilizzo delle ultime tecnologie e il superamento della soglia Zoom 60X.

IFA di Berlino si terrà come di consueto alla fine del mese di agosto. Ovviamente, vista la situazione pandemica, gli organizzatori stanno pensando di stilare delle linee guida contingentate, in modo tale da accogliere 1000 persone per ogni sessione.

E’ la prima volta che Realme partecipa ad un evento così importante ed è proprio per questo che starebbe pensando ad un annuncio del calibro del suo Top di gamma di fine anno. Ma non solo, sul Realme X3 Pro potrebbe debuttare anche la nuova ricarica veloce via cavo che supererà i 100 W, chiamata UltraDart.

Il SoC utilizzato sarà lo Snapdragon 865+ (con modulo 5G abilitato) e un longeva autonomia garantita da una batteria a 4500 mAh. Il display dovrebbe essere un’unità Oled da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

IFA di Berlino inizierà il 3 settembre e, anche in un periodo così convulso, gli organizzatori non vogliono far mancare un appuntamento così importante per far conosce al mondo le ultime tecnologia del mondo Mobile, e non solo.

Infine, oltre a Realme, saranno presenti LG, Qualcomm, Huawei. Mentre il grande assente sarà Samusng che ha già confermato la sua assenza per quest’anno.