Realme X3 Super Zoom: la lente periscopica a un prezzo competitivo

Realme X3 Super Zoom è stato ufficialmente annunciato nelle scorse ore assieme al fratello minore Realme 6S. Due smartphone che si rivolgono a un pubblico diverso con esigenze differenti ma che sono alla ricerca di dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Una filosofia che sta guidando l’avanzata del brand cinese all’interno del mercato europeo.

Com’è evincibile dal nome, Realme X3 Super Zoom fa del comparto fotografico il suo punto di forza grazie alla presenza della fotocamera periscopica da 8 Megapixel (f/3.4). Questo sensore supporta uno zoom ottico 5X che – grazie al software – può spingersi fino a 60X completamente in digitale. Sul retro, troviamo quattro sensori. Il teleobiettivo è accompagnato dal sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.3) e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per le macro. Il quadro fotografico si completa con due fotocamere anteriori (32 Megapixel + 8 Megapixel) all’interno di un foro si forma ovale.

Interessante il resto delle caratteristiche tecniche. Il processore a bordo è lo Snapdragon 855+ (lo stesso di OnePlus 7T Pro) abbinato a 12 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna. Il display è un pannello IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca, una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Passiamo ora al modello più modesto: Realme 6S. In realtà, il nuovo arrivato sembra una versione rivisitata di Realme 6 che abbiamo avuto modo di recensire. Partiamo dai punti in comune: processore MediaTek Helio G90T, display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, batteria da 4.300 mAh e fotocamera anteriore da 16 Megapixel in un foro.

Diverso il modulo fotografico posteriore. Il sensore da 64 Megapixel del predecessore lascia spazio a un sensore da 48 Megapixel sempre abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel e ad altri due da 2 Megapixel. Diverso anche il taglio di memoria. Realme 6S è disponibile nella versione che prevede 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna.

Realme X3 Super Zoom e Realme 6S sono disponibili al pre-ordine sul sito ufficiale del produttore con spedizioni a partire da 2 giugno a un prezzo rispettivamente di 499,99 euro e 199,99 euro.