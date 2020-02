Realme X50 Pro 5G, forse in arrivo al MWC: rivelate le possibili specifiche tecniche

Durante il MWC di Barcellona potrebbe arrivare il nuovo Realme X50 Pro 5G, smartphone con una scheda tecnica sorprendente. Durante le scorse ore, sul web sono iniziate a circolare numerose indiscrezioni dedicate a questo device, che dovrebbe poter contare sul 5G.

Appena due giorni fa, vi avevamo annunciato che Realme avrebbe partecipato al Mobile World Congress di Barcellona e aveva intenzione di presentare un device molto atteso. Dopo l’ultimo tweet pubblicato, in cui viene citata la rete di quinta generazione, le voci secondo cui potrebbe trattarsi di X50 Pro 5G, variante potenziata del dispositivo uscito poche settimane fa, sono ancora più numerose.

Hey, MWC, it's realme! We are young but we are ready to be the 5G pioneer. Are you ready to leap to the 5G Era with realme? #realme5G pic.twitter.com/BFzW7B1MRp

— realme (@realmemobiles) February 7, 2020