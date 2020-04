Realme starebbe per presentare X50 Youth, un dispositivo con un prezzo più basso rispetto a X50 Pro 5G, svelato da poche settimane. Questo smartphone avrebbe ora ottenuto la certificazione 3C.

Già durante lo scorso dicembre, lo smartphone era apparso online e aveva ottenuto una certificazione. Nelle scorse ore, invece, Realme X50 Youth, riconosciuto con il codice RMX2052, sarebbe apparso nel database dell’agenzia cinese 3C.

In questa piattaforma è stato confermato il 5G e la ricarica rapida a 30 W, entrambe le specifiche sono state ereditate dal fratello maggiore (X50 Pro 5G). Secondo alcune indiscrezioni, il device dovrebbe presentare un display IPS da 6,57 pollici, un foro per la fotocamera frontale e un modulo posteriore con tre fotocamere. Le altre specifiche tecniche sono per il momento sconosciute. Non si esclude che possano essere disponibili ben 8 GB di RAM.

La scheda tecnica di Realme X50 Pro 5G, confermato a febbraio, è scandita dal SoC Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM (LPDDR5), 128/256 GB di memoria interna, un display Super AMOLED da 6,44 pollici, una batteria da 4.200 mAh e una quad-camera con un sensore principale da 64 MP. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli riguardo a questo ipotetico nuovo dispositivo con un costo più basso.