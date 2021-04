REALMEnteGamer, il concorso social vi regala realme 8 Pro e Nintendo Switch Lite!

Siete dei videogiocatori e amate dedicarvi alla vostra passione anche in mobilità? Cosa c’è di meglio di ricevere in regalo uno smartphone nuovo fiammante come realme 8 Pro e una Nintendo Switch Lite?

Il nuovo contest social messo in piedi da realme è ufficialmente iniziato e per partecipare vi basterà condividere con il brand la vostra passione.

L’iniziativa #REALMEnteGamer organizzata sui social dal brand realme vi permetterà di provare a vincere un nuovo realme 8 Pro, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione, e una Nintendo Switch Lite.

Per partecipare al concorso avrete solamente bisogno di un account Instagram e di tutta la vostra creatività per seguire questi semplici passaggi:

Diventare follower su Instagram di realme Italia @realme.it, nel caso in cui non si segua già la pagina

Commentare il post dedicato all’iniziativa, spiegando perché si ritiene di essere #REALMEnteGamer, ossia descrivendo con una frase originale la propria passione per i videogiochi

Condividere nelle stories il post di realme.it

Non vi basta una sola frase per descrivere il vostro “essere gamer”? Nessun problema: non sono infatti previsti limiti al numero di contributi che un singolo utente può pubblicare, anche se ai fini della selezione per ciascun partecipante sarà scelto un solo commento.

L’azienda spiega che “I contributi degli utenti verranno valutati in base a criteri quali l’aderenza al tema, l’originalità del commento e il coinvolgimento del testo, al fine di stilare una graduatoria“. I commenti che si classificheranno ai primi due posti della classifica stilata potranno portarsi a casa l’ambizioso premio!

“realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, chiama a raccolta su Instagram gli amanti dei videogame per l’iniziativa social #REALMEnteGamer, che dà loro la possibilità di ricevere in bundle il nuovo smartphone realme 8 Pro e la console Nintendo Switch Lite, il kit perfetto per divertirsi con la tecnologia, ovunque ci si trovi“.

Per prendere parte a #REALMEnteGamer e avere la possibilità di ricevere realme 8 Pro, con fotocamera da 108MP, insieme a Nintendo Switch Lite c’è tempo fino al 30 aprile 2021. Potete trovare il regolamento completo del concorso nella pagina dedicata e potrete prenderne parte seguendo questo link.