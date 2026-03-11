Huawei Watch GT Ultimate 2 è uno smartwatch di fascia altissima, costruito senza compromessi e venduto a un prezzo molto competitivo. Materiali, autonomia, display, app per la salute del corpo e funzioni sportive sono tra le migliori disponibili a oggi sul mercato. In un pacchetto così completo, la modalità Golf, così come la sezione dedicate alle immersioni e il sensore X-Tap passano dall'essere le funzioni da promouovere, al diventare tre ciliegine su una delle torte più complete, e con il miglior rapporto qualità prezzo, mai viste nel settore dei wearable.

Oramai dovrei averlo capito che Huawei, per quanto riguarda i wearable e gli accessori per smartphone, non ha eguali e che, soprattutto, tutti i suoi device funzionano splendidamente anche con iOS e l'ecosistema Mac, eppure quando ho avuto l'occasione di provare il nuovo Huawei Watch GT Ultimate 2 Golf Edition (in realtà Golf Edition l'ho aggiunto io per dei motivi di cui vi parlerò a breve ma si tratta semplicemente della variante verde e bianca), avevo dei dubbi sarebbe riuscito a farmi accantonare il mio Apple Watch Ultra 3.

Le recenti FreeBuds 5 Pro sono riuscite nella titanica impresa di farmi capire che non esistono solo le AirPods Pro 3 per un utente iPhone, ma non ero sicuro che uno smartwatch (notoriamente vincolato particolarmente all'ecosistema di riferimento) di un'azienda diversa da Apple, potesse comportarsi in maniera uguale se non migliore... e invece, anche questa volta mi sono dovuto ricredere.

Non appena ho avuto modo di indossarlo e iniziare a girovagare fra le impostazioni, ho capito subito che non si trattava del classico smartwatch sportivo con qualche funzione in più dedicata a delle attività specifiche. Seppur Huawei negli ultimi anni abbia spinto fortissimo sul segmento wearable, arrivando a decidere di suddividere la sua linea di smartwatch in differenti modelli che vadano a eccellere con questa o quella disciplina specifica, il GT Ultimate 2 prende una strada decisamente diversa.

È la summa di tutte le tecnologie affinate da Huawei nel corso degli anni, migliorate ed espanse per mettere al polso degli utenti il pinnacolo di anni di ricerca e sviluppo. Non è uno smartwatch che vuole esclusivamente prediligere golfisti o amanti delle immersioni, è un device che vuole soddisfare principalmente chi cerca uno strumento completo, robusto e che riesca a essere elegante pur non tradendo la sua natura "estrema".

Il modello che ho utilizzato è la versione più recente in colorazione bianco/verde per gli amanti del golf (e dali il perché l'ho ribatezzato Golf Edition per praticità), molto elegante e sportivo allo stesso tempo esattamente come la precedente versione blu e bianca dedicata a chi pratica immersioni. Ne esiste anche una versione total black per chi non ha preferenze di sorta e cerca uno smartwatch da abbinare a qualsiasi outfit, così come ne è stata realizzata una versione luxury viola con dettagli in oro 24 carati.

La cosa che accomuna tutte queste varianti, però, è che hardware e software rimangono i medesimi. Cambiano i colori, alcune finiture, ma Huawei ha voluto fare in modo che l'Ultimate 2 abbracciasse ogni tipologia di utente, da chi ama uno stile neutro, passando per chi predilige un look più incline alle proprie passioni sportive e arrivando a chi preferisce un device peculiare e fortemente improntato al settore luxury.

Fatto sta che oramai l'ho indosso da una settimana, non solo durante le, molto brevi, sessioni dedicate all'attività sportiva, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Il risultato? Uno smartwatch che non mi ha solamente fatto accantonare il mio Apple Watch Ultra 3, ma che è riuscito a mostrarmi ulteriormente come mai Huawei si sia guadagnata il trono nel settore dei wearable.

Design premium, materiali estremi e presenza al polso

La prima cosa che colpisce quando si prende in mano il Watch GT Ultimate 2 è la sensazione di solidità. Il case utilizza una lega amorfa a base di zirconio, un materiale molto più resistente dell’acciaio tradizionale, nella versione verde e bianca, così come in quella blu e bianca, il corpo viene affiancato da una lunetta in ceramica nanocristallina con le due tonalità scelte.

Il display è coperto da un vetro zaffiro molto solido e che, a differenza di tanti celebri concorrenti, sopporta praticamente qualsiasi situazione. Toccare accidentalmente un muro, non genererà più alcun micrograffio sulla superficie del vetro, così come la lunetta rimane sempre lucida anche dopo qualche disattenzione di troppo.

Al polso si sente che è uno smartwatch importante, non solo per dimensioni ma anche per peso. Non è leggero e non vuole esserlo. È chiaramente progettato per chi preferisce uno strumento robusto piuttosto che un oggetto minimalista.

Nonostante questo, durante l’uso quotidiano non l’ho mai trovato scomodo, anzi, la distribuzione del peso è molto equilibrata e il cinturino in fluoroelastomero, con dettagli in ecopelle e cuciture a vista, resta comodo anche durante attività lunghe.

Proprio in merito al cinturino, all'interno della confezione ne sono presenti altri due: uno in maglie d'acciaio (con annesse alcune maglie aggiuntive per regolare la misura al meglio) e uno sempre in fluoelastomero ma questa volta molto più minimalista, monocromatico e pensato per tutte le attività acquatiche.

A completare la ricchissima dotazione troviamo l'immancabile cavo proprietario per ricaricare lo smartwatch. Insomma un set completo pensato per garantire a chi acquisterà il Watch GT Ultimate 2 di avere a disposizione tutto il necessario per poter indossare il proprio smartwatch in ogni occasione.

Il display AMOLED da 1,5 pollici è uno dei migliori che abbia mai visto su uno smartwatch. La luminosità è altissima, perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto, cosa che sul campo da golf, o sott'acqua, fa davvero la differenza. Mappe, dati di allenamento e notifiche restano sempre chiari, senza mai bisogno di ombreggiare lo schermo con la mano.

La corona rotante e i due pulsanti fisici aiutano molto sia nell’uso sportivo, soprattutto quando si hanno mani sudate o quando si indossano i guanti, sia nella vita di tutti i giorni. È una scelta che apprezzo sempre nei modelli pensati per l’outdoor, perché rende l’interazione più precisa, e per certi versi analogica, rispetto al solo touchscreen.

Una scheda tecnica impressionante

Addentrandoci nei freddi numeri, Huawei Watch GT Ultimate 2 utilizza un display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 × 466 pixel e densità di 310 ppi, protetto da uno strato in vetro zaffiro e inserito in una scocca in lega di zirconio con lunetta in ceramica.

Il sistema operativo è HarmonyOS con piena compatibilità sia con smartphone Android sia con iOS tramite l’app Huawei Health. La connettività include Bluetooth, Wi-Fi, NFC ed eSIM per telefonate indipendenti dallo smartphone, oltre al supporto completo ai sistemi satellitari GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS con ricezione dual-band per una maggiore precisione.

I pagamenti tramite smartwatch sono disponibili, ma l'applicazione su cui si appoggia Huawei, CurvePay, presenta ancora delle incompatibilità con alcune banche italiane. Per alcuni potrebbe essere un punto critico, quindi è giusto indicarlo, anche se la compatibilità con i circuiti bancari è in costante evoluzione.

La dotazione di sensori è molto ampia e comprende accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico per il battito cardiaco, sensore ECG, sensore di temperatura, barometro, sensore di profondità, sensore X-Tap per rilevazioni avanzate e monitoraggio dell’ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch è certificato 20 ATM, conforme agli standard ISO per immersioni fino a 150 metri, e integra modalità dedicate per sport, immersioni, spedizioni, golf e un'infinità di altre attività.

La batteria da 867 mAh garantisce un’autonomia che varia tra i tre e i cinque giorni, in base a quanto intenso sia l'utilizzo che se ne fa. Avviando più volte al giorno attività sportive della durata di svariate ore, comunque, si arriva tranquillamente al pomeriggio del terzo giorno.

Considerando, invece, un uso da smartwatch tradizionale, con un allenamento giornaliero di un paio di ore, i cinque giorni di autonomia sono una certezza, anche se vi consiglierei di ricaricarlo la sera del quarto onde evitare di non portare a termine la quinta giornata assieme all'Ultimate 2.

Ovviamente la ricarica wireless rapida con tecnologia Qi garantisce in pochi minuti di avere nuovamente lo smartwatch totalmente operativo, non obbligando praticamente mai a doversene separare per una nottata intera, quanto più il tempo necessario per una doccia o per guardarsi un episodio di una serie tv sul divano.

A completare l'opera sono presenti altoparlante, microfono, tastiera su schermo, notifiche complete (con piena compatibilità sia su Android che su iOS alle applicazioni di messaggistica), gestione chiamate e supporto alle app tramite AppGallery, anche se l’ecosistema resta ancora leggermente più limitato rispetto a sistemi operativi quali Wear OS o watchOS.

Golf Mode, il motivo per cui esiste questa variante

Quando venne presentato nel 2025 nella sua variante bianca e blu, il Watch GT Ultimate 2 venne interpretato come un modello pensato quasi esclusivamente per gli amanti delle immersioni. D'altronde fra i punti di forza di questo smartwatch ci sono le certificazioni ISO 22810 e EN 13319, la resistenza all’acqua fino a 150 metri e la comunicazione subacquea tramite sonar.

La possibilità di scambiare messaggi, che in certi scenari può rivelarsi molto utile, così come la sezione per avere sempre sottocchio tutti i dati per l’immersione, sfruttando il celebre algoritmo Bühlmann ZHL-16C, lo fecero erroneamente categorizzare come "strumento per subacquei", motivo per il quale Huawei decise di realizzarne più varianti per far capire che il suo fiore all'occhiello della divisione wearable non era solo quello.

Difatti, fra le funzioni esclusive dell'Ultimate 2 c'è anche la modalità Golf, già presente e molto apprezzata nel precedente modello, e che in questa nuova iterazione è stata migliorata sotto ogni aspetto. Non si tratta di una semplice app sportiva con qualche statistica in più, ma di uno strumento completo, costruito per accompagnare professionisti e amatori durante tutto l'arco di una partita.

Il Watch GT Ultimate 2, difatti, include oltre 17.000 campi da golf pre-caricati, con mappe dettagliate, visualizzazione delle distanze, posizione della bandiera e informazioni sul terreno. Ho potuto notare con piacere che sono presenti anche campi meno famosi, come un paio presenti nella mia regione, motivo per il quale molto presto lo andrò a testare sul campo, perdonate il gioco di parole, e ve ne parlerò più nel dettaglio.

Per spiegarvi, però, il perché l'applicazione Golf è diventata nel corso degli anni uno strumento tecnico apprezzato da migliaia di golfisti, vi basti sapere che è presente la visualizzazione 3D del campo, la quale permette di capire subito distanza e strategia senza dover utilizzare altri strumenti.

Il sistema tiene traccia dei colpi, della distanza, del punteggio e dell’andamento della partita, trasformando lo smartwatch in un vero assistente personale. Inoltre tiene in considerazione i dati rilevati dall'app meteo, suggerendo angolazioni e quali mazze utilizzare.

Se a questo aggiungete che, grazie alla compatibilità con le eSim, il Watch GT Ultimate 2 può lavorare in maniera totalmente indipendente, viene da se comprendere come mai molti golfisti professionisti si appoggino alla proposta di Huawei per avere uno strumento compatto, preciso e affidabile.

Huawei, inoltre, ha semplificato parecchio l'applicazione dedicata al Golf rispetto alla precedente iterazione del Watch GT Ultimate e ora non solo è più comprensibile ma, per assurdo, permette anche ai neofiti di utilizzarla per imparare a gestire il campo nel migliore dei modi, migliorando partita dopo partita.

Inoltre l'azienda ha fatto un lavoro molto serio anche sull’integrazione con il resto del sistema fitness, quindi le sessioni di golf vengono registrate come allenamenti completi, con consumo calorico, frequenza cardiaca e durata.

È una modalità talmente completa che, per chi pratica golf con regolarità, giustifica totalmente l’acquisto di questo smartwatch rispetto a qualunque altro competitor.

Potente ma mai caotico

Oltre al golf e alle immersioni, il Watch GT Ultimate 2 include oltre cento modalità sportive (praticamente tutte quelle realizzate da Huawei nel corso degli anni), oltre al monitoraggio del sonno dettagliato, ECG, ossigeno nel sangue, temperatura cutanea, analisi dello stress e tutti gli strumenti di analisi medica presenti nella linea di smartwatch orientati al monitoraggio della salute del corpo.

Il sensore X-Tap, però, è il vero fiore all'occhiello di tutta la parte dedicata alla salute presente nel Watch GT Ultimate 2, visto che permette di fare misurazioni precise appoggiando il dito sul lato del dispositivo, invece di usare solo i sensori sul polso.

Sembra una banalità, ma Huawei ha compreso che il dito permette una lettura più accurata di numerosi valori, in particolare per la rilevazione dell’ossigenazione del sangue, motivo per il quale ha creato un sensore ad hoc per questo specifico utilizzo.

Nonostante l’enorme quantità di funzioni, però, il software è sorprendentemente pulito. L’interfaccia è veloce, fluida e molto leggibile. Anche scorrendo tra mappe, parametri di salute e modalità sportive non si accusa mai alcun rallentamento.

Inoltre l'interfaccia è incredibilmente intuitiva. Tutto è dove dovrebbe essere e molto raramente si perde tempo a cercare una funzione che sembra mancare all'appello.

La connessione GPS è velocissima. In città come in mezzo alla natura il segnale viene agganciato in pochi secondi, e la precisione è sempre eccellente. Lo stesso vale per il monitoraggio cardiaco e per l’ossigeno nel sangue, che risultano più affidabili e accurati rispetto alla totalità dei competitor.

Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il Watch GT Ultimate 2 si sincronizza perfettamente con l'app Salute di Apple, oltre che con quasi tutte le applicazioni native dell'azienda di Cupertino, viene da se che il confronto con il Watch Ultra 3 diventa impietoso, sia in termini di numero di funzioni, precisione delle misurazioni e di autonomia.

Ma ha senso comprarlo?

Giunti a questo punto è necessario parlare di qualche aspetto da tenere in considerazione. Il Watch GT Ultimate 2 è disponibile in tre varianti, con tre differenti prezzi: quella total black (con un solo cinturino in dotazione) viene venduta a 799€; le varianti blu/bianco e verde/bianco (come quella in analisi) vengono proposte a 899€ con due cinturini extra in dotazione; la versione luxury Royal Gold, invece, tocca la cifra di 3.299,00€ andando a posizionarsi in una nicchia molto specifica. 3

In questa analisi prendo in considerazione solo le prime due varianti e, in tutta onestà, per quel prezzo il Watch GT Ultimate 2 si pone come il miglior smartwatch di fascia alta attualmente in commercio. Tiene testa tranquillamente al Garmin Fenix 8 Pro sotto numerosi aspetti, oltre a essere molto più versatile, e si presenta con una dotazione hardware e software decisamente più completa rispetto alle varianti Ultra più mainstream attualmente in commercio.

Rimane però il fatto che non è uno smartwatch per tutti. È grande, pesante e con un design tanto classico quanto pensato per un target preciso di utenti. Oltre a questo si deve tenere a mente che l’ecosistema di app, per quanto completissimo per il 99% dell'utenza, è ancora in evoluzione, così come i pagamenti contactless presentano tuttora qualche incompatibilità con alcune banche.

Chi cerca uno smartwatch leggero, dal design quasi invisibile, da utilizzare principalmente per notifiche, misurazione del battito cardiaco e fitness quotidiano, con molta probabilità dovrebbe guardare alle serie Watch Fit e Watch D di Huawei che offrono esattamente quello a un prezzo molto più contenuto.

Per chiunque, invece, cerchi il massimo in termini di bilanciamento perfetto fra robustezza, design, funzionalità, autonomia, misurazioni della salute del corpo e il tutto con un ottimo rapporto qualità prezzo, non dovrebbe guardare ad altro che al Watch Ultimate 2.