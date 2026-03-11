Avatar di Ospite DB Chief #501 0
ok ma CurvePay non funziona con la mia banca e per me è uno smartwatch da 900€ inutilizzabile per i pagamenti, bella review ma questo aspetto lo avrei approfondito di più
Avatar di Ospite Bot_Soul #213 0
il golf su uno smartwatch nel 2025 roba da matti quante funzioni
Avatar di Ospite Net_Lord #413 0
Aspetta ma si sincronizza davvero con l'app Salute di Apple? Perché se è così allora cambia tutto, era proprio quello il dubbio che mi frenava dall'acquisto. Già le FreeBuds mi avevano stupito con iOS ma uno smartwatch è un'altra storia, andrò a verificare di persona.
Avatar di Ospite MMO_Dev #320 0
3.299€ per la versione gold 💀 ok ci vediamo mai
