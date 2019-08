Recensione RHA TrueConnect, ottimi auricolari True Wireless

Abbiamo recensito le nuove RHA TrueConnect, auricolari True Wireless di RHA, azienda britannica che produce prodotti audio di fascia media e alta. Ecco le nostre impressioni!

TrueConnect è il nome degli auricolari True Wireless di RHA, azienda britannica che produce prodotti audio di fascia media e alta. Design semplice e lineare, ingombro ridotto e una qualità dell’audio ben al di sopra alla media sono le caratteristiche che contraddistinguono le TrueConnect.

Come sono fatte

Disponibili in tre colorazioni, nere, bianche e blu, le TrueConnect sono caratterizzate da un design molto semplice e simmetrico, per quanto riguarda il corpo principale, mentre la cuffietta è spostata su un lato per adattarsi alle orecchie. Differentemente da altri marchi che tendono a ricercare forme ergonomiche, a volte con buoni risultati, altre volte con risultati disastrosi, la scelta di semplicità di RHA paga, rendendo le TrueConnect comode e confortevoli.

Il design è in-ear, ma per indossarle correttamente è sufficiente un gesto, non diversamente dalle AirPods (che non sono in-ear). Nella confezione RHA include, come di consueto, ben 10 cuffiette di differenti dimensioni e materiali, incluse tre paia in Comply Form (un materiale che si espande nell’orecchio come i tappi anti-rumore per un isolamento massimo).

Su ogni auricolare è presente nella parte sottostante un piccolo led che segnala lo stato di funzionamento, e un tasto, molto sensibile, è nel lato opposto. Una volta indossati potrete premere il tasto facendo una leggera pressione sulla parte posteriore dell’auricolare, una pressione talmente lieve che non rischierete di provare fastidio spingendo la cuffietta più a fondo nell’orecchio.

La custodia è unica nel suo genere, si apre ruotandola e gli auricolari s’inseriscono in verticale, inserendo lo stelo in un foro. La comodità e velocità con cui si ripongono è massima, così come la sicurezza con cui si estraggono. Una volta inseriti la batteria si ricaricherà grazie a due contatti a sfioramento, e sarà impossibile posizionarli in maniera scorretta; la custodia è modellata in maniera tale da evitare questo problema.

Qualità audio ed esperienza d’uso

Maneggiare i TrueConnect è molto comodo. La forma e la custodia permettono di estrarli in totale sicurezza, con una buona presa, evitando di doverli afferrare con le punta delle dita come accade con altri modelli. Anche riporli è questione di un secondo, basta inserire lo stelo dell’auricolare nell’apposito foro e lasciarlo cadere.

Il materiale soft-touch con cui sono realizzati, sia gli auricolari che la custodia, è senza dubbio bello da vedere e toccare, ma tende a trattenere le impronte e diventare lucido quando entra in contatto con le secrezioni della pelle. Essendo certificati IPX5, potrete usarli anche per fare sport, situazione in cui questo “difetto estetico” si accentua.

Abbiamo riscontrato qualche piccolo problema di connettività, ma solo sporadicamente. Quando si rimuovono dalla custodia si accendono e si connettono allo smartphone. Ogni tanto la connessione non avviene, e in quel caso è sufficiente tenere premuto il tasto. Quest’ultimo permette di comandare la riproduzione musicale, ma anche regolare il volume, in base alla quantità di volte che viene premuto, da una a tre. È anche possibile attivare l’assistente vocale dello smartphone.

Il design in-ear prevede un posizionamento corretto all’interno dell’orecchio, cercando di occludere il più possibile il canale uditivo per la massima resa. La forma molto semplice permette d’indossarli velocemente e in maniera corretta.

La resa acustica è molto buona, lineare e in grado di adattarsi a tutti i tipi di musica. Il volume è generoso, e la medio bassa è ricca e profonda. Anche gli audiolibri si sentono molto bene, soprattutto se chi legge ha una voce profonda. Gli alti sono precisi e definiti, e mai troppo squillanti. I TrueConnect sono probabilmente gli auricolari TrueWireless in questa fascia di prezzo che offrono la qualità audio migliore.

Per quanto riguarda le chiamate telefoniche e quindi il microfono, la resa è discreta, nulla di eccezionale. Inoltre è la cuffia destra quella che si comporta come “principale”, e in cui è presente il microfono. Può essere utilizzata singolarmente, ma appunto solo la destra.

Autonomia batteria

Tre LED sulla custodia indicano lo stato di carica della batteria, che dovrebbe fornire fino a quattro ricariche complete, per un totale di 25 ore di autonomia (5 per gli auricolari più 20 ore dalla custodia). Inoltre la connessione USB-C permette di ricaricare velocemente la batteria, mentre gli auricolari stessi utilizzano una tecnologia di ricarica veloce che permette in 15 minuti di ricaricarli del 50%.

Questi dati comunicati da RHA sono leggermente ottimistici nella nostra esperienza. Abbiamo ottenuto circa 4 ore di autonomia reale per gli auricolari, e tre ricariche complete, dopodiché la custodia poteva fornire ancora un po’ di energia. Realisticamente possiamo puntare a circa 20 ore di autonomia o poco più, un valore comunque più che soddisfacente.

Verdetto

Le TrueConnect costano 179 euro, praticamente lo stesso prezzo della AirPods, anche se si possono trovare a poco più di 150 euro. La qualità costruttiva è ottima, così come l’ergonomia, e la qualità audio è ancora superiore. Peccato per qualche piccolo problema di connettività che ogni tanto richiede di premere il pulsante dell’auricolare che non si è connesso.

In generale sono promossi – quasi – a pieni voti, e sono un’ottima scelta per chi vuole, in questa fascia di prezzo, un auricolare True Wireless che ha tra i suoi pregi la qualità audio.