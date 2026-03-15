Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul REDMAGIC 11 Pro, lo smartphone gaming con display AMOLED FHD+ da 6,85" a 144Hz, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB di RAM e 512GB di storage. Dotato di sistema di raffreddamento avanzato con ventola turbo, fotocamera da 50MP e ricarica rapida da 80W. Attualmente disponibile a 797€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale di 839€.

REDMAGIC 11 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il REDMAGIC 11 Pro è consigliato a tutti gli appassionati di gaming mobile che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni. Con il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB di RAM e 512GB di storage, soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli graficamente impegnativi e ha bisogno di un dispositivo sempre reattivo. Il display AMOLED da 6.85" a 144Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 3000Hz lo rendono ideale per i gamer competitivi che cercano fluidità e precisione assoluta.

È la scelta perfetta anche per chi lavora in multitasking intenso o consuma contenuti multimediali ad alta qualità. La connettività 5G e Wi-Fi 7 garantisce velocità di download eccezionali, mentre il sistema di raffreddamento con ventola turbo e metallo liquido assicura sessioni prolungate senza surriscaldamenti. La ricarica rapida da 80W e la fotocamera da 50MP completano un pacchetto pensato per utenti esigenti. A 797€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca il massimo della tecnologia mobile gaming.

Il REDMAGIC 11 Pro è uno smartphone gaming con Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB RAM e 512GB ROM. Il display AMOLED 6.85" a 144Hz garantisce fluidità massima, mentre il sistema di raffreddamento con ventola turbo mantiene le prestazioni stabili.

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