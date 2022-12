Li stavamo aspettando e, durante l’evento tenutosi in Cina nella giornata del 26 dicembre, RedMagic ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone da gaming. RedMagic 8 Pro e RedMagic 8 Pro+ sbarcano sul mercato con specifiche tecniche da capogiro, un design completamente rivisitato e dei prezzi altamente competitivi. Cosa li rende così speciali? E quando arriveranno in Italia?

Personalmente sono abbastanza affezionato al marchio RedMagic di Nubia, ho avuto l’occasione di provare con mano praticamente ogni prodotto mai realizzato dal sub-brand e sono sempre rimasto molto colpito dall’hardware di altissima qualità. Non solo, il marchio è stato pioniere del raffreddamento attivo su smartphone e ha sempre voluto implementare nei propri prodotti le innovazioni tecnologiche più avanzate.

Dopo una serie di prodotti dal design che potremmo definire un po’ stagnante, alla fine RedMagic 6 Pro, RedMagic 6s Pro, RedMagic 7 Pro e RedMagic 7s Pro, finalmente la serie RedMagic 8 Pro è stata completamente rivisitata nel look. Addio angoli bombati e scocche curve, benvenuto mattoncino!

RedMagic 8 Pro e la sua variante Plus condividono in tutto e per tutto l’aspetto che ci ricorda molto i prodotti della gamma Xperia di Sony. La scocca posteriore è realizzata in vetro nero opaco oppure trasparente in base al modello scelto. Possiamo dire che, almeno nella colorazione nera, lo smartphone è molto meno aggressivo e adatto anche a chi non vuole urlare al mondo di essere un gamer, i modelli precedenti non passavano inosservati.

Le fotocamere posteriori da 50MP, 8MP e 2MP sono posizionate centralmente e sporgono dalla scocca in modo simile a quelle di Galaxy S22 Ultra. Ancora presenti i LED RGB che possono illuminare alcune aree della scocca, anche se questa volta sono meno “esagerati” e molto più eleganti.

I bordi piatti opachi ospitano ancora una volta lo switch dedicato alla modalità gaming che però è stato spostato in basso a destra. Sempre sul lato destro il pulsante di accensione ed i pulsanti capacitivi rimappabili, mentre sul lato sinistro i pulsanti del volume. Le due fessure sui bordi sono rispettivamente l’entrata e l’uscita dell’aria spostata dalla ventola per il raffreddamento attivo. Il sistema ICE 11.0 composto da diversi strati e dalla ventola a 20.000 rpm si occuperanno di tenere a bada il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

La vera star dello show è però lo schermo da 6,8″ praticamente senza bordi posizionato nella parte frontale. Risoluzione FullHD+, formato in 20:9 e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz si accostano ad una luminosità massima che è stata aumentata fino a 1300 nit di picco. Un valore veramente notevole calcolando che RedMagic ancora una volta ha optato per una sensore UDC da 16MP (Under Display Camera) per la fotocamera frontale.

A differire tra i due modelli è la batteria, 6000mAh per il modello Pro e 5000mAh nel modello Pro+. RedMagic 8 Pro+ ha una batteria minore per fare spazio al circuito di controllo della ricarica rapida a 165W, mentre RedMagic 8 Pro si ricarica massimo a 80W e può sfruttare lo spazio extra per una cella più capiente. Android 13 è personalizzato dall’azienda con l’interfaccia RedMagic OS 6.0 di cui non siamo mai stati grossi fan ma che aspettiamo di vedere per giudicare.

Specifiche tecniche RedMagic 8 Pro e RedMagic 8 Pro+

RedMagic 8 Pro RedMagic 8 Pro+ Dimensioni 163,98 x 76,35 x 8,9 mm

228g 163,98 x 76,35 x 8,9 mm

230g Display 6,8″, AMOLED, 10 bit (1 miliardo di colori), 1116 x 2480 pixel, 20:9, 1300 nit (picco), 120Hz, 400 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM 8GB/12GB LPDDR5X 12GB/16GB LPDDR5X Memoria interna 128GB/256GB UFS 4.0

Non Espandibile 256GB/512GB/1TB UFS 4.0

Non Espandibile Fotocamere posteriori 50MP, f/1.8, 1/1,57″, 1,0µm, PDAF

8MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultragrandangolare), 1/4,0″, 1,12µm

2MP, f/2.4, (macro) Fotocamera frontale 16MP, nascosta dietro al display Batteria e ricarica 6000mAh

80W, PD3.0, 100% in 35 min 5000mAh

165W, PD 3.0, 100% in 14 min Sistema operativo Android 13

RedMagic OS 6.0 Altro Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali sotto il display con rilevamento battito cardiaco, Speaker stereo, jack audio da 3,5mm, USB Tipo-C 3.2 con OTG

Prezzo e disponibilità

Al momento RedMagic 8 Pro e la sua variante Plus sono disponibili solamente sul mercato cinese al prezzo di circa 550-700 euro (Pro) e 720-990 euro (Pro+) in base al taglio di memoria.

Tuttavia, grazie al conto alla rovescia presente sul sito ufficiale, sappiamo già che in Italia il nuovo smartphone da gaming Nubia arriverà molto presto, nello specifico il 16 gennaio 2023 alle ore 13:00. Aggiorneremo di conseguenza l’articolo aggiungendo i prezzi ufficiali per il nostro mercato quando disponibili.