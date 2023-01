Sul sito di RedMagic, il conto alla rovescia era partito quasi un mese fa; ora, l’attesa per RedMagic 8 Pro è ufficialmente terminata.

Il nuovo smartphone di casa RedMagic è ovviamente pensato per giocare (è questa la vocazione di tutti i prodotti del brand di Nubia), ma – a differenza dei classici gaming phone – presenta un design meno eccessivo, più elegante. Ma partiamo parlando delle specifiche.

Per prima cosa, RedMagic 8 Pro è equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2, un processore che è garanzia di prestazioni top anche per i giochi AAA. A raffreddarlo ci pensa una piastra a liquido VC a 10 strati, la più grande attualmente disponibile (sistema di raffreddamento ICE 11.0). La batteria da 6.000 mAh consente di giocarci per ore e ore, e inoltre supporta la ricarica rapida a 65W.

Il design è descritto da RedMagic come “semplicistico e futuristico” allo stesso tempo, diverso da quello a cui ci hanno abituati altri produttori. La prima particolarità riguarda i bordi piatti, che da un lato ospitano i soliti pulsanti “extra” dei gaming smartphone (lo switch per passare alla modalità gioco e i tasti capacitivi rimappabili, oltre a quello di accensione), mentre dall’altro ospitano i pulsanti del volume.

Molto interessante anche la soluzione adottata da RedMagic per la fotocamera anteriore, un obiettivo da 16MP nascosto dietro allo schermo. Anche le cornici sono (quasi) impercettibili, per un’esperienza di gaming davvero immersiva, grazie al display FullHD+ da 6,8 pollici, formato 20:9, dal rapporto schermo/superficie frontale del 93,7% e con refresh rate fino a 120Hz. Rilevante il dato relativo alla luminosità di picco, ben 1300 nit.

Passando ad analizzare il retro, la prima cosa che si nota sono i tre obiettivi da 50MP, 8MP e 2MP posizionati centralmente. Non mancano le scritte e i LED RGB che contraddistinguono molti smartphone da gaming, ma anche in questo caso la soluzione scelta è sobria (risultano illuminate solo alcune aree e in maniera più “soft”).

Infine, per quanto riguarda il software, troviamo Android 13 personalizzato con RedMagic OS 6.0.

RedMagic 8 Pro: specifiche tecniche

RedMagic 8 Pro Dimensioni 164,5 x 77 x 9,47 mm

228g Display 6,8″, AMOLED, 16 milioni di colori, 1116 x 2480 pixel, 20:9, 1300 nit (picco), 120Hz, 400 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM 12GB/16GB LPDDR5X Memoria interna 256GB/512GB UFS 4.0

Non espandibile Fotocamere posteriori 50MP, f/1.8, 1/1,57″, 1,0µm, PDAF

8MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultra grandangolare), 1/4,0″, 1,12µm

2MP, f/2.4 (macro) Fotocamera frontale 16MP, sotto al display Batteria e ricarica 6.000 mAh

65W, 100% in meno di 43 min Sistema operativo Android 13

RedMagic OS 6.0 Altro Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali in-display con rilevamento battito cardiaco, speaker stereo, jack audio da 3,5mm, USB Tipo-C 3.2 con OTG

Prezzi e disponibilità

I preordini di RedMagic 8 Pro saranno disponibili a partire dal 2 febbraio nelle colorazioni nero opaco (più discreta) e trasparente (più “wow”) ai seguenti prezzi di listino: