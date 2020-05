Redmi 10X confermato con MediaTek Dimensity 820: presentazione il 26 maggio

Redmi 10X sarà presentato il 26 maggio in Cina. A confermarlo è il General Manager del brand, Lu Weibing, sul social network cinese Weibo svelando che sarà basato sul nuovo processore MediaTek Dimensity 820. Sarà dunque uno smartphone di fascia media in grado di supportare le reti 5G.

Le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo potrebbero essere quelle che – circolate nei giorni scorsi – sono state attribuite a una ipotetica gamma Redmi Note 10. Stando a quanto emerso, dunque, il processore dovrebbe essere accompagnato da 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64, 128 e 256 Gigabyte di memoria interna espandibile.

La parte frontale dovrebbe integrare un display OLED da 6,57 pollici e sensore biometrico integrato. Le dimensioni non saranno contenute. Si parla di 164,15 × 75,75 × 8,99 mm e un peso di 206 grammi. Sotto la scocca, dovrebbe esserci una batteria da 4.420 mAh. Pochi dettagli estetici. Dall’immagine pubblicitaria pubblicata su Weibo si intravede il modulo fotografico posteriore che sarebbe posizionato in verticale in posizione laterale. Non sarebbe dunque come l’attuale Redmi Note 9.

Ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e che in quanto tali devono essere prese con le pinze. C’è ancora tanta confusione, infatti, causata anche dai tanti dispositivi sui cui lavora il marchio cinese. Unica cosa certa è la presentazione il 26 maggio di Redmi 10X che sarà equipaggiato con il processore Dimensity 820.