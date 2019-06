Redmi 7A pronto a sbarcare in Europa?

Redmi 7A, lo smartphone entry-level con Snapdragon 439, è stato avvistato sul catalogo di alcuni rivenditori in Slovacchia e Repubblica Ceca a un prezzo che oscilla tra 100 e 120 euro.

Redmi 7A è uno smartphone di fascia bassa presentato in Cina il mese scorso. Al momento della presentazione non sono state rilasciate dichiarazioni in merito a una possibile commercializzazione nei mercati internazionali. A quanto pare, però, il dispositivo potrebbe presto arrivare in Europa. Lo smartphone, infatti, è apparso nei cataloghi di alcuni rivenditori in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Come riportato dal sito tedesco Winfuture, le varianti commercializzate sarebbero due (2/16 GB e 3/32 GB) in tre colorazioni differenti. Le disponibilità sono diverse. In alcuni casi, risulta acquistabile già da questa settimana in corso, in altri a partire dal 21 giugno e altri ancora indicano gli inizi di luglio come data di disponibilità. L’annuncio ufficiale, dunque, potrebbe arrivare molto presto.

Entrando nei dettagli, Redmi 7A è uno smartphone essenziale equipaggiato con lo Snapdragon 439 chiamato a muovere un display IPS LCD da 5,45 pollici con risoluzione 1440 x 720 pixel. La scocca è realizzata in plastica e sul retro è presente una sola fotocamera da 13 Megapixel (f/2.2). Frontalmente, invece, i bordi sono abbastanza pronunciati ed è presente un sensore fotografico da 5 Megapixel.

Sotto la scocca una batteria da 4000 mAh e il software a bordo è Android 9 Pie con l’ultima versione dell’interfaccia grafica MIUI. Si tratta di uno smartphone economico che nel mercato di casa è venduto a prezzi che partono da 70 euro circa al cambio. In Europa, il prezzo potrebbe lievitare leggermente. Infatti, i prezzi riportati dai rivenditori oscillano tra 100 e 120 euro. Staremo a vedere se Redmi 7A arriverà anche in Italia per tentare di conquistare la fascia bassa del mercato.