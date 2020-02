Redmi 8A Dual ufficiale: dual camera e batteria da 5000 mAh

Redmi 8A Dual è il nuovo smartphone low cost presentato dal marchio per il mercato indiano. Il Redmi 8A ottiene dunque una versione aggiornata, in seguito a differenti teaser diffusi sul web nei giorni scorsi.

Come si evince dalla denominazione, il nuovo dispositivo presentato è uno smartphone che si differenzia dal predecessore grazie all’implementazione di una dual camera posteriore costituita da un doppio sensore 13+ 2 Megapixel.

Redmi ha senza dubbio presentato una nuova opzione interessante per tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo economico. Uno smartphone molto simile al predecessore che introduce però un ottimizzazione per quel che riguarda il comparto fotografico mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Presenta un display LCD IPS da 6.22 pollici con risoluzione HD+ e protezione Gorilla Glass 5. La batteria da ben 5000 mAh con ricarica rapida 18W può essere considerato uno dei punti forti del nuovo dispositivo.

Disponibile in varie colorazioni tra cui Midnight Grey, Sea Blue e Sky White al costo di 6.499 RS ( circa 83 euro) per la variante equipaggiata da 2 GB di RAM. La versione equipaggiata da 3 GB invece sarà disponibile al prezzo di 6.999 RS ( 90 euro circa).

Display: 6,2″ HD+ (1520 × 720 pixel) e vetro Gorilla Glass 5

SoC Octa-Core Qualcomm Snapdragon 439 (Quad 1.95GHz Cortex A53 + Quad 1.45GHz Cortex A53)

GPU Adreno 505

2-3 GB di RAM

32GB di storage interno espandibile tramite microSD fino a 512GB

Fotocamera posteriore da 13 MP+ 2 MP

Fotocamera frontale da 8MP

Resistenza agli schizzi con rivestimento P2i

Jack audio da 3.5mm e Radio FM

Connettività: Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh e ricarica rapida fino a 18W

OS: Android 9 con personalizzazione MIUI 11

Durante l’evento, l’azienda cinese ha colto l’occasione per presentare due powerbank, una da 10.000 mAh ed una versione da ben 20.000 mAh. Due dispositivi presentati per essere commercializzati, almeno al momento, solamente per il mercato indiano. Saranno disponibili, dal 18 febbraio, al prezzo di 799 RS ( 10 euro circa) per la variante da 10.000 mAh e 1499 ( 19 euro circa) per la versione da 20.000 mAh.