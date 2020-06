Redmi 9 quasi senza segreti: caratteristiche, immagini e prezzi

Redmi 9 sembra ormai in dirittura d’arrivo. Lo smartphone di fascia bassa di casa Xiaomi è oggetto di indiscrezioni da diversi mesi. Nelle scorse ore, è stato addirittura inserito nel catalogo online di un rivenditore filippino che ci ha fornito tutti i dettagli con tanto di specifiche tecniche, immagini e prezzi. Secondo Gizmochina, la presentazione dovrebbe avvenire entro il 25 giugno. Tra pochi giorni, dunque. Scopriamo allora come si presenterà Redmi 9.

Il cuore pulsante dovrebbe essere rappresentato dal MediaTek Helio G80 abbinato a 3 o 4 Gigabyte di RAM e 32 o 64 Gigabyte di memoria interna. Il design non è stato rivoluzionato. La parte frontale ospiterebbe un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Redmi 9 press renders, promo material and specifications from https://t.co/URlRemXlJt (1/4)

-MediaTek Helio G80

-6.53” FHD+, 2340 x 1080

-13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2) Wide-Angle + 5MP (f/2.2) Macro + 2MP Depth (f/2.4)

-5020mAh

-3.5mm jack, USB-C port, IR Blaster, Dual SIM + microSD pic.twitter.com/YvOHcp8T8h — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 6, 2020

Sul posteriore, invece, ben quattro fotocamere. Il sensore principale da 13 Megapixel (f/2.2) sarebbe accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), uno da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo e un ultimo da 5 Megapixel (f/2.4) per le macro. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali appare incluso nello stesso modulo fotografico, restituendo un senso di continuità.

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.020 mAh. Non manca il jack audio da 3,5 mm e la possibilità di espandere la memoria o utilizzare una seconda SIM. I prezzi riportati dal venditore sono circa 130 euro al cambio per la versione 3/32 GB e circa 141 euro per la configurazione 4/64 GB.

Come detto, non si tratta di informazioni ufficiali. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per vedere se Redmi confermerà quanto trapelato meno. L’annuncio dovrebbe essere molto vicino.