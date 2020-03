Anche Redmi 9 è il protagonista di alcune recenti indiscrezioni. Dopo Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max, il produttore cinese potrebbe dedicarsi a un nuovo dispositivo di fascia bassa. Si tratta del successore di Redmi 8 (attualmente disponibile su Amazon).

Sudhanshu Ambhore, un leaker abbastanza conosciuto, ha pubblicato su Twitter una presunta foto della parte posteriore di Redmi 9 insieme a quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche principali. Con un design che ricorda vagamente quello di Redmi K30, questo prodotto dovrebbe avere ben quattro sensori rispettivamente da 13 MP, 8 MP (grandangolo), 5 MP (macro) e 2 MP (profondità).

Here's an exclusive live image of Redmi 9 with some key specs from a Chinese source

MediaTek Helio G80

13MP Main + 8MP Wide + 5MP Macro + 2MP Depth

Purple & Green color options (atleast 2)#Redmi9 pic.twitter.com/X43WMx95VF

