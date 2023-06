State cercando un’ottima smart band che vi aiuti a rimettervi in forma e a tenere sotto controllo la vostra condizione fisica generale? Allora vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa interessantissima offerta di Amazon, che oggi vi propone la splendida Redmi Band 2 con un importante sconto del 29%.

Sul portale, infatti, potrete acquistarla a soli 24,99€ anziché 34,99€, risparmiando così ben 10€ rispetto all’originale prezzo di listino. Si tratta di un’offerta davvero da non perdere per questa smart band che vi supporterà durante l’attività sportiva: infatti, dispone di oltre 30 modalità di allenamento, fra cui corsa all’aperto, yoga ed escursioni.

L’ampio display TFT da 1,47″ vi permetterà di leggere facilmente le informazioni utili con un semplice movimento del polso: infatti, potrete tenere d’occhio la durata dell’esercizio e le calorie bruciate. Inoltre, grazie al sensore PPG integrato di alta precisione potrete monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Riceverete anche un avviso in caso di anomalie, per prendervi cura della vostra salute in modo tempestivo.

E non è tutto! La Redmi Smart Band 2 è anche in grado di misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, fornendovi informazioni importanti sulla quantità di ossigeno presente nel vostro organismo. Certamente da menzionare, poi, il monitoraggio della qualità del riposo, che registra sia le ore di sonno continuo che i brevi pisolini.

Tutte queste funzioni sono racchiuse in un design sottile e leggero, con uno spessore di soli 9,99 mm. Infine, con una resistenza all’acqua fino a 50 metri potrete indossare tranquillamente la Redmi Smart Band 2 anche negli ambienti più umidi.

Non perdete l’opportunità di migliorare il vostro benessere con il Redmi Smart Band 2. Un concentrato di funzioni e stile che vi accompagnerà in ogni momento della vostra giornata.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

