Redmi K20 Pro: annunciata la versione Avengers Limited Edition

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition è ufficiale: confezione speciale ridisegnata con il logo Avengers, design corazzato con dettagli rossi e targhetta in metallo.

La collaborazione tra Marvel e Redmi continua a dare i suoi frutti. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato in Cina una nuova versione del suo top di gamma, Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition. L’edizione limitata è caratterizzata da elementi esclusivi dedicati al mondo dei supereroi Avengers.

Lo smartphone viene fornito in una confezione speciale ridisegnata con il logo Avengers. Il retro del dispositivo riporta un design corazzato con dettagli rossi. Inclusa in confezione, c’è una cover di protezione di colore blu con lo stesso logo e una targhetta in metallo sulla quale è incisa la scritta “Avengers 4”.

Per il resto, l’edizione limitata è identica al modello principale. Parliamo, dunque, di uno smartphone di fascia alta equipaggiato con lo Snapdragon 855 di Qualcomm accoppiato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna non espandibile. Non è chiaro se l’azienda cinese abbia deciso di rendere disponibili tutte le configurazioni anche per la Avengers Limited Edition.

La parte frontale, invece, è occupata dal display AMOLED da 6,39 pollici con sensore biometrico integrato. Presenta un design borderless grazie all’integrazione della fotocamera frontale da 20 Megapixel all’interno di un meccanismo a scomparsa. Sul retro trovano posto tre fotocamere (48 MP + 13 MP + 8 MP). Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, purtroppo per il momento l’azienda non ha rilasciato informazioni. Non sappiamo se Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition uscirà fuori dai confini nazionali per approdare in Europa o se sarà esclusiva del mercato cinese. D’altronde, nel Vecchio Continente non è ancora presente il modello standard e non ci sono notizie ufficiali riguardo un’ipotetica commercializzazione.