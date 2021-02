Redmi K40 e K40 Pro saranno due veri top di gamma!

Redmi, brand di smartphone prima sotto l’ala protettrice di Xiaomi e ora diventato un marchio a sé stante, si sta preparando a lanciare due nuovi smartphone della serie K. Redmi K40 e Redmi K40 Pro dovrebbero essere annunciati il 25 febbraio con specifiche tecniche da veri top di gamma!

I due smartphone in questione sono stati avvistati nel sito del TENAA, l’ente di certificazione tramite il quale tutti gli smartphone devono passare prima di poter essere venduti nel mercato cinese. Le specifiche trapelate per Redmi K40 includono un SoC Qualcomm Snapdragon 870 mentre per Redmi K40 Pro il Qualcomm Snapdragon 888, due chip che hanno potenza da vendere.

Secondo le immagini apparse sul sito i due smartphone richiamerebbero nel design il recentemente annunciato Xiaomi Mi 11 5G (qui le nostre impressioni dopo 24 ore).

Un altro informatore ha deciso di pubblicare due screenshot della pagina delle specifiche dei due inediti smartphone sul social media cinese Weibo, svelando buona parte delle caratteristiche.

Redmi K40 Pro, specifiche tecniche:

Display da 6,81″ con risoluzione 1440×3200 pixel

SoC Qualcomm Snapdragon 888

12GB di RAM

256GB di memoria interna

Quattro fotocamere posteriori: 108MP + 13MP + 5MP + 2MP

Fotocamera frontale da 30MP

Batteria da 5000mAh

Redmi K40, specifiche tecniche:

Display da 6,81″ con risoluzione 1440×3200 pixel

SoC Qualcomm Snapdragon 870

6GB di RAM

128GB di memoria interna

Quattro fotocamere posteriori: 108MP + 8MP + 5MP + 2MP

Batteria da 4500mAh

Sono ancora molti i dettagli che mancano all’appello, come il refresh rate dei display e la velocità di ricarica. Tuttavia, se queste specifiche dovessero rivelarsi accurate, Redmi si starebbe preparando a sganciare sul mercato due veri gioiellini che attireranno l’attenzione di molti compratori!