Redmi Note 10, alzata nuovamente l’asticella nella fascia media

Xiaomi ha appena terminato la presentazione dei nuovi smartphone di fascia media del proprio brand Redmi. La famiglia Redmi Note 10 punta a migliorare ancora una volta la fascia media del mercato con caratteristiche all’avanguardia e specifiche di tutto rispetto.

Si parte dai 108MP della fotocamera di Redmi Note 10 Pro, passando per l’introduzione dei display AMOLED anche in Redmi Note 10S e Redmi Note 10 per concludere con il modello entry level Redmi Note 10 5G dotato di connettività di ultima generazione. Scopriamoli insieme nel dettaglio!

La nuova gamma di smartphone Redmi Note 10 presenta un design rinnovato che si avvicina molto ad un incrocio tra Mi 10T e il nuovo arrivato Mi 11 5G. Nella parte posteriore di tutti e quattro i dispositivi annunciati è dato risalto al modulo fotografico, caratteristica di cui Xiaomi va sempre molto fiera quando parla dei propri prodotti.

Redmi Note 10 Pro

Il modello di punta si chiama Redmi Note 10 Pro e presenta delle specifiche tecniche da vero campione. L’azienda ha deciso di utilizzare su questa variante un display AMOLED da 6,67″ dalla frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz protetto da Gorilla Glass 5, una vera chicca.

A muovere lo smartphone ci pensa un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, accompagnato da 6GB o 8GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna. Il nuovo lettore di impronte digitali Arc è stato posizionato sul lato destro dello smartphone combinandolo con il tasto di accensione.

La batteria da 5020mAh supporta la ricarica rapida a 33W e dovrebbe garantire una durata sicuramente notevole. A farla da padrone è però come sempre il comparto fotografico.

Redmi si è affidata in questo caso ad un sensore principale da 108MP in accoppiata a una fotocamera grandangolare da 8MP, un obiettivo telemacro da 5MP (che speriamo sia lo stesso di Xiaomi Mi 11) ed un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale dedicata ai selfie è da 16MP.

Non mancano alcune specifiche accessorie che faranno piacere ai fan, come la presenza di un sistema di speaker stereo, un jack da 3,5mm per le cuffie e un LED IR.

Redmi Note 10 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Onyx Gray, Glacier Blue e Gradient Bronze.

Redmi Note 10S e Redmi Note 10

I due smartphone Redmi Note 10S e Redmi Note 10 condividono buona parte delle specifiche, a partire dal display AMOLED da 6,43″.

Due delle fotocamere posteriori sono le stesse di Redmi Note 10 Pro ovvero la grandangolare da 8MP e il sensore di profondità da 2MP. Entrambi questi modelli sostituiscono le altre due fotocamere con una macro da 2MP e una fotocamera principale da 64MP e 48MP rispettivamente per Redmi Note 10S e Redmi Note 10.

In comune anche la fotocamera dedicata ai selfie dalla risoluzione di 13MP.

La batteria da 5000mAh, comune ad entrambi i modelli, è in grado di ricaricarsi a 33W ed entrambi montano lateralmente lo stesso lettore di impronte digitali Arc del modello di punta oltre a poter contare su speaker stereo e jack da 3,5mm.

La principale distinzione in termine di prestazioni viene data dai chip utilizzati. Redmi Note 10S dispone di un SoC Mediatek Helio G95 mentre Redmi Note 10 è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 678.

Redmi Note 10S potrà essere vostro in una tra le colorazioni Onyx Gray, Pebble White e Ocean Blue. Redmi Note 10 sarà disponibile nei colori Onyx Gray, Pebble White oppure Lake Green.

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 5G si discosta dagli altri prodotti in quanto utilizza un pannello da 6,5″ di tipo LCD IPS a 90Hz.

Rimangono invariate la fotocamera principale da 48MP ed i due sensori da 2MP di Redmi Note 10 ma si perde il grandangolo. La fotocamera anteriore si ferma a 8MP.

La batteria da 5000mAh si potrà ricaricare con un massimo di 18W e a muovere lo smartphone ci pensa il chip Mediatek Dimensity 700. Sempre presente il jack da 3,5mm per le cuffie ma lo speaker integrato è di tipo mono.

Come suggerisce il nome, questo smartphone è l’unico della serie a supportare la connettività 5G e sarà disponibile nelle colorazioni Chrome Silve, Graphite Gray, Nighttime Blue e Aurora Green.

Gamma Redmi Note 10: Specifiche tecniche

Ricapitolando dunque le caratteristiche tecniche dei quattro nuovi smartphone del brand possiamo vedere uno strano mix di componenti tra le varianti che permetteranno ad ognuno di trovare il modello adatto.

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Display DotDisplay AMOLED da 6,67” a 120Hz DotDisplay AMOLED da 6,43” DotDisplay AdaptiveSync da 6.5” a 90Hz Fotocamere posteriori 108MP

8MP

2MP

2MP 64MP

8MP

2MP

2MP 48MP

8MP

2MP

2MP 48MP

2MP

2MP Fotocamera frontale 16MP 13MP 8MP Processore Qualcomm Snapdragon 732G Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 678 Mediatek Dimensity 700 RAM + ROM

(LPDDR4X + UFS 2.2) 6GB+64GB

6GB+128GB

8GB+128GB 4GB+64GB

4GB+128GB Audio Doppio speaker

Jack da 3.5mm

Certificazione Hi-Res Audio Jack da 3.5mm

Certificazione Hi-Res Audio Batteria 5020mAh

Ricarica rapida 33W 5000mAh

Ricarica rapida a 33W 5000mAh

Ricarica rapida a 18W Sicurezza Lettore di impronte digitali Arc Lettore di impronte digitali montato lateralmente Dimensioni e peso 164 x 76,5 x 8,1 mm

193g 160,46 x 74,5 x 8,29 mm

178,8g 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190g Colorazioni Onyx Gray

Glacier Blue

Gradient Bronze Onyx Gray

Pebble White

Ocean Blue Onyx Gray

Pebble White

Lake Green Chrome Silver

Graphite Gray

Nighttime Blue

Aurora Green

Prezzi e disponibilità

Durante l’evento sono stati comunicati anche prezzi per la serie Redmi Note 10.

Redmi Note 10 Pro:

6GB+64GB – 279 dollari

6GB+128GB – 299 dollari

8GB+128GB – 329 dollari

Redmi Note 10S:

6GB+64GB – 229 dollari

6GB+128GB – 249 dollari

8GB+128GB – 279 dollari

Redmi Note 10:

4GB+64GB – 199 dollari

4GB+128GB – 229 dollari

Redmi Note 10 5G:

4GB+64GB – 199 dollari

4GB+128GB – 229 dollari

Prezzi e disponibilità per l’Italia saranno aggiunti all’articolo appena disponibili.