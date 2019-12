Redmi Note 8, la serie è un successo: vendute 10 milioni di unità

La serie Redmi Note 8 è un successo. La società cinese ha ufficialmente annunciato che le vendite globali hanno superato le 10 milioni di unità in 3 mesi. Ciò vuol dire che in media sono state vendute 110 mila unità al giorno. La serie si compone di due dispositivi: Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, due smartphone caratterizzati dal solito rapporto qualità/prezzo.

In Italia, è disponibile ufficialmente solo la variante Pro. Parliamo di un dispositivo in grado di offrire delle ottime prestazioni. Non a caso, infatti, è stato incoronato come il miglior smartphone di fascia media dal noto portale di benchmark AnTuTu. Redmi Note 8 Pro è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G90T accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. Il display IPS LCD ha una diagonale di 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia per la fotocamera frontale da 20 Megapixel. Quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 Megapixel e batteria da 4.500 mAh completano la scheda tecnica.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8, invece, è il modello base. Il processore a bordo è lo Snapdragon 665 di Qualcomm (lo stesso del Mi A3) con 4 o 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. Cambia la fotocamera principale che – in questo caso- ha una risoluzione di 48 Megapixel e il sensore frontale diventa da 13 Megapixel. La batteria, infine, è da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W e il display ha una diagonale di 6,3 pollici. Per il resto, è identico al fratello maggiore.

Entrambi sono venduti a prezzi concorrenziali. Redmi Note 8 Pro, per esempio, è disponibile in Italia a un prezzo ufficiale di 229,90 euro. Insomma, ancora una volta la strategia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo sembra ripagare bene. Grazie a questa filosofia, la casa madre Xiaomi è riuscita a scalare la classifica dei principali produttori di smartphone. In Italia, occupa attualmente il quarto posto ma i piani futuri sono quelli di salire sul podio. E data la rapida espansione del marchio su tutto il territorio, il progetto non sembra assolutamente utopistico. Staremo a vedere!