Redmi Note 8 potrebbe essere presentato ad agosto

Redmi ha in programma un evento per il mese di agosto. Potrebbe essere dedicato alla presentazione di Redmi Note 8 che potrebbe integrare una fotocamera da 48 Megapixel.

I social network sono un ottimo posto dove scovare notizie. Alla domanda di un utente che ha chiesto se ci sono eventi programmati per il prossimo futuro, il Product Manager di Xiaomi Wang Teng ha risposto che ci sarà un evento di lancio ad agosto. Da questa affermazione si è levata l’ipotesi che il prodotto misterioso in arrivo in piena estate possa essere proprio Redmi Note 8.

Lo smartphone dovrà raccogliere la pesante eredità del Redmi Note 7 che ha riscontrato un clamoroso successo tra gli utenti per il suo elevato rapporto qualità/prezzo. Il successore potrebbe avere tutte le carte in regola per fare altrettanto bene. Poco tempo fa, il marchio cinese ha confermato di essere a lavoro su uno smartphone con fotocamera da 64 Megapixel condividendo alcune immagini scattate dal prototipo in questione.

Redmi Note 7

Da quando Samsung ha presentato il suo nuovo sensore da 64 Megapixel per smartphone, si è vociferato che il primo smartphone a integrare un sensore con una tale risoluzione sarebbe stato prodotto proprio da Redmi. Dopo la condivisione delle immagini e la recente affermazione di Teng, diventa un’ipotesi sempre più concreta. Samsung ISOCELL Bright GW1 sfrutterà il “pixel binning”, la tecnologia Tetracell che unisce i pixel creando immagini da 16MP in condizioni di scarsa luminosità o alla massima risoluzione in situazioni ottimali di luce. Il nuovo sensore supporta, inoltre, l’HDR fino a 100 decibel estremamente vicino alla gamma dinamica dell’occhio umano che è di 120 decibel.

Fino a questo momento, non ci sono state molte indiscrezioni a proposito di un possibile Redmi Note 8. Tutto sembra tacere ma la macchina delle indiscrezioni potrebbe avviarsi proprio a ridosso della presentazione come accaduto con Mi A3 sul quale poco si è saputo fino a poco tempo prima del suo arrivo. Non ci resta che attendere agosto – ormai alle porte – per scoprire cosa presenterà Redmi.