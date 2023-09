Se siete alla ricerca di un tablet Android economico che non scenda a compromessi sulla qualità, il Redmi Pad SE di Xiaomi potrebbe essere la risposta. Con un prezzo consigliato di soli 219,90 euro, offre un pacchetto interessante che potrebbe renderlo uno dei migliori tablet economici sul mercato.

Pensato principalmente per l’intrattenimento casalingo, Redmi Pad SE potrebbe rivelarsi una buona scelta anche per alcune attività scolastiche come la scrittura di appunti e le ricerche sul web, a patto di accoppiarlo ad una tastiera Bluetooth di terze parti.

Sorprendentemente moderno ed elegante

Il Redmi Pad SE sorprende piacevolmente per la sua robusta struttura unibody in alluminio. È solido ed elegante allo stesso tempo, mentre misura 255,5 x 167 x 7,4 mm e pesa solo 478g. Questo lo rende ancora più leggero dello Xiaomi Pad 6, grazie alla batteria leggermente più piccola.

La qualità costruttiva rivaleggia con quella di tablet più costosi come il Google Pixel Tablet e il Samsung Galaxy Tab S8 base. Pur non avendo un lettore di impronte digitali, offre il riconoscimento facciale 2D che, seppur non sicuro come uno 3D o un sensore biometrico, funziona abbastanza bene per velocizzare l’accesso.

Il tablet vanta un pannello IPS LCD da 11 pollici con una risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Questo garantisce un’esperienza d’uso fluida e un equilibrio tra qualità visiva ed efficienza energetica. Sebbene il display si comporti bene in condizioni normali, fatica sotto la luce diretta del sole, il che è solamente un piccolo inconveniente considerando il suo prezzo molto contenuto. Gli angoli di visione non sono dei migliori, ma nulla di cui ci si possa lamentare vista la qualità del pannello quando visto come si dovrebbe, ovvero da davanti.

Le giuste prestazioni e tantissima memoria

Sotto il cofano, il Redmi Pad SE monta un processore Qualcomm Snapdragon 680 prodotto con a 6nm. Si tratta di un chip dalle prestazioni modeste ma ancora in grado di dire la sua in questa fascia di prezzo, con un giusto equilibrio di potenza ed efficienza. Sebbene riesca a gestire senza problemi le attività quotidiane, le prestazioni della GPU non sono all’altezza dei giochi più impegnativi. Se il gioco è una priorità, è meglio considerare altre opzioni.

È disponibile con 4GB, 6GB o 8GB di RAM LPDDR4X ed è dotato di 128GB di memoria eMMC 5.1, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda la capienza della RAM, non state troppo a rimuginare su quale modello acquistare in quanto il collo di bottiglia delle prestazioni è dato dalle memorie interne di tipo eMMC, le quali ogni tanto faticano a tenere il passo con il resto del tablet (leggasi tempi di caricamenti lunghi per le app e per i contenuti). Più RAM non migliorerà questo aspetto del prodotto.

Per la cifra richiesta, comunque, si tratta di una quantità di spazio di archiviazione più che decorosa e la possibilità di espansione elimina di certo l’ansia da memoria piena.

Geekbench 5 Geekbench 6 3Dmark PCMark Work 3.0 Single core Multi core Single core Multi core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Redmi Pad SE – – 415 1442 124

(0,75 fps) 589

(3,53 fps) 591 – 589

(99,7%) 6955 Redmi Pad 549 1901 – – 337

(2,00 fps) 345 – 339

(98,3%) 1243

(7,40 fps) 1250 – 1237

(99%) 9554 Oppo Pad Air 379 1557 – – 125

(0,70 fps) 124 – 122

(98,4%) 447

(2,70 fps) 451 – 447

(99,1%) 6433 realme pad 331 1220 – – – – 691

(4,10 fps) 695-692

(99,6%) 7128 Xiaomi Pad 5 789 2702 – – – – 3436

(20,60 fps) 3437 – 3410

(99,2%) 11303

Con la sua batteria da 8.000mAh, il Redmi Pad SE offre un’autonomia veramente notevole, con una durata di oltre 13 ore nel test PCMark Work 3.0 Battery con una luminosità dello schermo impostata al 50%. Utilizzato nel tempo libero per guardare qualche video, leggere le mail, scorrere sui social e navigare in rete, Redmi Tab SE può durarvi tranquillamente un’intera settimana.

I quattro speaker certificati Dolby Atmos sono molto buoni, probabilmente gli stessi di Redmi Pad e decisamente migliori di quelli di uno smartphone. Si allineano con i diretti concorrenti per potenza e qualità. Ovviamente non aspettatevi il livello di chiarezza e volume di un iPad Pro o di un Galaxy Tab S8, i quali occupano uno spazio completamente diverso nel mercato dei tablet.

Troviamo incredibilmente anche un jack da 3,5mm per le cuffie. Si tratta di un’aggiunta che in molti apprezzeranno, soprattutto se l’obbiettivo è quello di dare in uso il tablet ad un bambino e gli si vuole abbinare anche un paio di cuffie con cavo poco costose.

Il tablet dispone di una fotocamera frontale da 5MP, pensata principalmente per le videochiamate e posta sul lato lungo, e di una fotocamera principale da 8MP. Sebbene le fotocamere dei tablet siano raramente un punto di forza, il Redmi Pad SE riesce a scattare foto decenti in condizioni di buona illuminazione.

La qualità delle immagini della fotocamera principale è sorprendentemente accettabile, anche se non è il motivo principale per scegliere questo tablet. Ovviamente è pensata principalmente per scansioni di documenti e rapidi promemoria. Redmi non propone come prodotto come un “camera-tablet” e l’attenzione è stata posta principalmente in altri ambiti.

Software

Con Android 13 e MIUI 14 for Pad, il Redmi Pad SE è già aggiornato con la patch di sicurezza datata 1 agosto 2023. Offre un’esperienza software relativamente pulita con un bloatware minimo, costituito principalmente dalle app di Google e da alcune utility di Xiaomi. Tuttavia, le funzionalità specifiche per i tablet sono un po’ carenti rispetto a concorrenti quali i tablet Apple e Samsung.

L’utilizzo di due applicazioni a schermo diviso è possibile praticamente solo in orizzontale. In verticale, invece che dividere il display in parte alta/bassa, il software mantiene la divisione in destra/sinistra con il conseguente risultato di avere sue app affiancate praticamente inutilizzabili. È però possibile avviare un’app in finestra flottante in modo semplice e comodo, di questo dobbiamo dare atto a Xiaomi, tuttavia è qualcosa che si può fare anche con gli smartphone del marchio.

A differenza di altri competitor, Xiaomi ha implementato un modo personalizzato di richiamare la dock della home sopra qualsiasi app per un rapido multitasking, anche se non funziona proprio in modo intuitivo. Tuttavia, Google ha lavorato su una versione di Android 12 chiamata Android 12L che è stata pensata esattamente per i display dalle grandi dimensioni e porta con se numerose ottimizzazioni che rendono l’utilizzo di foldable e tablet decisamente migliore. Queste ottimizzazioni ovviamente esistono su Android 13. Speriamo che Xiaomi decida di abbandonare presto l’approccio proprietario al multitasking, limitato rispetto a quello che ad oggi offre Android base.

Il Redmi Pad SE, come il suo fratello più costoso, è perfettamente utilizzabile e dopo pochi minuti di utilizzo ci si abitua al modo in cui si deve operare. Se non avete mai utilizzato un prodotto con Android 12L o successivo, difficilmente vi accorgerete di quanto il modo di interagire con la UI sia migliorabile, ma conoscendo l’alternativa sono piccole limitazioni difficili da non notare.

Conclusioni

Redmi Pad SE offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per gli utenti che cercano un tablet Android economico per le attività quotidiane. La sua struttura robusta, il buon display e l’ottima durata della batteria lo rendono un’opzione veramente interessante. Tuttavia, non aspettatevi incredibili prestazioni grafiche e manca di funzioni come il supporto LTE per la navigazione in movimento e la compatibilità con stilo e tastiera.

Nonostante questi compromessi, il Redmi Pad SE rimane un tablet economico con molto da offrire e si guadagna la nostra raccomandazione. In fondo, per la maggior parte degli utenti, tutto quello che serve davvero è solo uno schermo dalle dimensioni maggiori rispetto ad uno smartphone e un tablet che non si impunti mentre si naviga in rete…