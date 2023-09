Se siete alla ricerca di un’ottima smart band con cui rimettervi in forma ma, al contempo, non vi va a genio quello che è il design tipico di questi prodotti, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta targata Redmi, giacché su Amazon è disponibile l’ultima edizione della smart band del brand ad un prezzo davvero ottimo, decisamente il più basso mai raggiunto da questo dispositivo.

E che dispositivo! Perché la Smart Band 2, ovvero l’ultima nata in casa Redmi, è un bracciale smart che, di per sé, si propone con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, e che oggi può essere vostra ad un prezzo ancor più invitante, visto lo sconto 29% che vi permetterà di ottenerla a soli 24,99€!

Redmi Smart Band 2, chi dovrebbe acquistarla?

Come vi abbiamo raccontato nel corso della nostra recensione (che potete recuperare qui), laRedmi Smart Band 2 è la scelta ideale per chi non si accontenta della classica e, tutto sommato, piccola smartband tipicamente presente sul mercato, ed il cui form factor è ormai dettato dalle linee inaugurate, ormai anni fa, da Xiaomi, ma è anzi consigliata a chi desidera avere sul polso un ibrido, che mantenga le funzionalità tipiche di una smart band sportiva, pur proponendosi con un design e, soprattutto, con un display dalla forma più generosa, e più simile ad uno smartwatch.

In quest’ottica, potrebbe essere un prodotto consigliato, ad esempio, a chi ha già un’ampia esperienza d’uso della classiche smart band, come le Mi Band, e desidera adesso una soluzione dotata sì delle stesse funzioni, ma con un’area di interazione più grande.

Spesso soggetta a grosse oscillazioni di prezzo, la Redmi Smart Band 2 è spesso venduta comunque attorno ai 27 euro, raramente a prezzi superiori, per quanto, specie nell’ultimo trismestre, forse a causa del tipico aumento della domanda estiva che generano questi prodotti dedicati a sport e salute, l’ottima smart band targata Redmi abbia sfiorato anche i 30 euro. Venduta com’è a 24,99€, la Redmi Smart Band 2 è venduta oggi, dunque, al prezzo più basso mai registrato, e comunque solo raramente toccato dal prodotto nel giro degli ultimi mesi il che, a conti fatti, significa che questa offerta è davvero da non perdere.

Dotata di oltre 30 modalità fitness, come corsa all’aperto, yoga ed escursioni, ed impermeabile fino a 50 metri per supportarvi anche nel corso dele attività in acqua, la Redmi Smart Band 2 garantisce un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, grazie a diversi sensori integrati tra cui anche quello SpO₂. Si tratta, quindi, di un ottimo prodotto che, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando ora la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate portarvele a casa a prezzo scontato.

