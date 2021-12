Regala una cover personalizzata per smartphone a Natale

In questo periodo natalizio, in cui non si ha mai tempo per pensare a davvero tutti i cari e nel quale è sempre più difficile trovare idee regalo convincenti e che ci soddisfino particolarmente, trovare un omaggio di impatto e facile reperibilità può essere di grande aiuto.

Personalizzalo.it è uno shop online che propone numerose tipologie di cover da personalizzare interamente, di diverso materiale e disponibili per una vasta gamma di smartphone appartenenti ai brand più diffusi in questo momento sul mercato. Comodo per chi non ha tempo per lo shopping in centro, il sito mette a disposizione un pratico configuratore online grazie al quale è possibile caricare l’immagine da stampare sulla cover, direttamente da smartphone o PC. L’azienda garantisce inoltre la consegna della cover personalizzata entro 72 ore lavorative, per non rischiare di arrivare impreparati alla vigilia.

Un punto a favore: tanta scelta, tanta varietà

Quando si parla di personalizzazione, ampia scelta e versatilità rappresentano un binomio vincente. Perché è fondamentale che un utente possa creare una cover in base alle proprie necessità, che possa optare tra proposte più eleganti o soluzione più pratiche. Una tipologia di cover realizzabile per tutti i brand selezionabili nel catalogo è la cover trasparente, semplice ma impareggiabile nel proteggere il nostro dispositivo. Questa cover è infatti realizzata in silicone TPU, una tipologia particolare di silicone da sempre utilizzata nella famiglia di accessori per smartphone grazie alle sue proprietà antigraffio e anti-ingiallimento.

Altre tipologie di cover che possiamo trovare sul sito sono la cover glossy, a libro, la “morbida” e quella in vetro (con grip laterali antiscivolo in silicone). Materiali e tecnica di stampa sono selezionati in base a criteri di adattabilità e di funzionalità: silicone TPU, ecopelle e vetro temperato per resistere agli urti e proteggere il dispositivo, stampa delle immagini in alta risoluzione per adattarsi alle diverse superfici e resistere all’usura, anche dopo mesi di utilizzo. Tanta scelta anche per quanto riguarda l’elenco di modelli per cui è possibile creare una cover: presenti tutti i dispositivi Apple e Samsung, oltre che una vasta gamma di modelli di brand altrettanto diffusi, come Xiaomi, Huawei, Oppo e tanti altri.

Una procedura online rapida e interattiva

Per creare la tua cover personalizzata il sito di Personalizzalo mette a disposizione un configuratore online, attraverso il quale possiamo effettuare tutti i passaggi e osservare il risultato in anteprima, prima di ricevere la cover direttamente a casa. Si parte con la scelta del brand e del modello del cellulare (si può trovare nell’elenco o tramite un’apposita barra di ricerca). Fatto questo, basta scegliere l’immagine da stampare e caricarla da pc o smartphone: in alternativa si può sbirciare la “galleria artisti”, con le proposte dei collaboratori e della redazione, sempre sul sito, nel caso avessimo bisogno di un’ispirazione.

Il configuratore dà la possibilità anche di aggiungere sfondi o scritte all’immagine, ma non siamo obbligati in questo senso: la libertà di scelta è completa e non c’è vincolo per quanto riguarda dimensiofni o risoluzione delle immagini (per un risultato ottimale suggeriamo comunque di scegliere un’immagine in alta risoluzione).