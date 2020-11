Regali di Natale: quali saranno gli smartphone più scelti?

Manca un mese esatto al Natale, ma il Black Friday è alle porte. In molti approfitteranno del periodo di sconti per comprare i regali da mettere sotto l’albero, cercando di risparmiare un po’. Gli smartphone saranno probabilmente gli oggetti più regalati e desiderati, ma quali saranno i modelli che guideranno gli acquisti natalizi? Secondo una ricerca condotta da Strategy Analytics, i consumatori preferiranno i dispositivi con schermi più grandi. Per gli esperti, infatti, nel 2020 le consegne di smartphone con display tra i 6 e i 7 pollici supereranno 900 milioni di unità, rappresentando in Europa il 77% delle vendite totali e il 76% negli Stati Uniti.

Dati che non sorprendono chi conosce il mercato. Sta diventando sempre più difficile, infatti, riuscire a trovare smartphone con display al di sotto dei 6 pollici. Addirittura, la categoria di smartphone sotto i 5 pollici – sottolineano gli esperti – va riducendosi man mano e scomparirà entro il 2025. Come dicevamo, gli smartphone caratterizzati da dimensioni ridotte sono quasi inesistenti. Fatta eccezione per alcuni modelli.

Se guardiamo al mondo iOS, nel 2020 Apple ha presentato due dispositivi compatti: iPhone SE 2020 con display da 4,7 pollici e il recente iPhone 12 Mini con schermo da 5,4 pollici ma con dimensioni più ridotte rispetto a SE 2020. Nel mondo Android, invece, l’unico modello consigliabile in questo momento sarebbe il Pixel 4 di Google con il suo display da 5,7 pollici, la cui presentazione però risale a un anno fa. Peccato che in tutti questi casi, inoltre, si parli di prodotti con un prezzo comunque elevato che non contribuisce a far innalzare le vendite della categoria. Sappiamo bene infatti che a trainare le vendite del mercato smartphone ci pensano i dispositivi di fascia media e bassa.

Secondo gli analisti, le vendite nel 2020 degli smartphone di queste dimensioni toccheranno appena il 7% nonostante la spinta data da iPhone SE 2020. Insomma, chi desidera smartphone compatti dovrà rassegnarsi forse alla fine di questa categoria a meno che non venga riportata in vita dai produttori, come potrebbe fare Sony con il futuro Xperia 1 III che – secondo le indiscrezioni – dovrebbe integrare un pannello da 5,5 pollici.