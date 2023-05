ReMarkable è praticamente la Apple dei tablet e-ink per scrittura a mano libera. Lo abbiamo recensito più di un anno fa e nonostante reMarkable 2 abbia già qualche anno, un’eternità nel settore tech di questi tempi, è ancora il migliore nel suo genere. Il confronto con Apple è da una parte voluto per la qualità del prodotto, il suo aspetto minimale, la cura di realizzazione, ma anche per il prezzo. ReMarkable 2 si fa pagare, e gli accessori si fanno pagare ancora di più, infatti costa praticamente come un iPad.

Nel frattempo sono usciti altri prodotti simili, tra cui il Kindle Scribe. Quest’ultimo non è un brutto prodotto, anzi forse è il migliore se consideriamo il rapporto tra prezzo e prestazioni, ma il meglio, focalizzato sulla scrittura, rimane il reMarkable 2, che ora potrete trasformare anche in una sorta di “macchina da scrivere”.

Si chiama “Type Folio” (vi ricorda qualcosa?) ed è una custodia che include una tastiera e permette di digitare su reMarkable come su un computer. L’ho definita “macchina da scrivere” poiché non potendo accedere ad Internet, ovviamente non è possibile paragonare questa accoppiata a un notebook.

Questo accessorio intacca il DNA di questo prodotto, considerando che il suo punto di forza è l’interazione con la penna e la sensazione che trasferisce, molto simile alla scrittura su carta con penna o matita (dipende da quello che si seleziona). Tuttavia dopo averla provata non possiamo che essere soddisfatti dalla resa e dalla qualità della tastiera.

Il reMarkable 2 s’inserisce nella Type Folio come in una custodia base, quindi sfruttando dei supporti magnetici. Se vorrete usare il “tablet” con la penna il modello d’uso non cambia, la tastiera è sottilissima e rimane nascosta. Lo spessore aumenta di circa due millimetri, un’inezia considerando che lo spessore rimane limitato. In pratica non diventa più spesso di un iPad (senza tastiera). Quando vorrete usare la tastiera dovrete semplicemente inclinare il reMarkable facendolo nel contempo scorrere, per poi bloccarlo in posizione inclinata, grazie a un supporto posteriore. Questo supporto si può ulteriormente inclinare offrendo così due livelli d’inclinazione, come potete vedere nelle foto.

I tasti della tastiera sono ampi, ad isola, con un’attivazione secca e una corsa non molto differente da quella degli ultimi MacBook. Insomma, è un’ottima tastiera. Ci sono tutti i tasti di una normale tastiera, anche se in spazio ridotto, e non dovrete caricarla. Sarà il reMarkable ad alimentarla. Dovrete solo sincerarvi di avere il software aggiornato all’ultima versione.

Si scrive molto velocemente, come su un’ottima tastiera da notebook. Non si sbaglia e, siccome il supporto è rigido e ripiegherete anche la parte posteriore della custodia a offrire ulteriore supporto, non avrete nessun effetto di sfondamento.

Un po’ meno intuitiva è l’attivazione della scrittura da tastiera, infatti dovrete selezionare l’apposito strumento e cliccare su una parte dello schermo per inserire una casella di testo, da poi riempire usando la tastiera. È possibile riempire pagine intere unicamente di scrittura da tastiera o fare anche un mix tra tastiera e penna.

Prezzo e disponibilità

Type Folio costa 199 euro, praticamente più della metà del reMarkable 2 stesso che costa 349 euro. Questo prodotto non è però da vedere come un tablet con i suoi accessori, ma piuttosto un dispositivo che è composto dal tablet, il pennino, la custodia e la tastiera, e la scelta di ognuno di questi elementi compone il prodotto finale.

Attualmente Type Folio non è disponibile nel layout italiano, e purtroppo non vi consigliamo di acquistare un layout differente da subito, ma di aspettare il modello in lingua italiana.

Differentemente da una normale tastiera, i cui tasti possono essere rimappati, in questo caso mancheranno fisicamente i tasti necessari per gestire tutte le lettere accentate. Ma appena sarà disponibile la versione italiana, allora potrete godere di un ottimo dispositivo di scrittura, il migliore nel suo genere.