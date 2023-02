La nuova gamma Samsung Galaxy S23 è stata svelata ufficialmente al mondo da poco più di una settimana ma sembra già aver conquistato il cuore sia degli utenti che della critica. Soprattutto il modello Ultra, nonostante il suo prezzo decisamente fuori dalla portata di molti utenti, ha catalizzato l’attenzione per via degli incredibili passi avanti ottenuti rispetto al modello dello scorso anno, specialmente nei Paesi in cui S22 Ultra era venduto con chip Exynos.

Una delle più importanti migliorie apportate a Galaxy S23 Ultra è l’adozione di un nuovo sensore da 200MP per la fotocamera principale. Questo, accompagnato al potente ISP del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e ai nuovi e migliorati algoritmi di elaborazione dell’immagine dell’azienda rende S23 Ultra una vera e propria fotocamera professionale tascabile.

Per mostrare le capacità del suo nuovo smartphone di punta, Samsung ha collaborato con diversi registi per la realizzazione di alcuni corti cinematografici filmati utilizzando proprio Samsung Galaxy S23 Ultra.

Uno di questi registi e niente meno che Ridley Scott, il quale è sicuramente conosciuto ai più per i lavori sugli indimenticabili Alien, Blade Runner, Il Gladiatore e moltissimi altri successi ancora.

Egli ha quindi diretto il cortometraggio Behold, mostrato in parte anche durante l’evento Galaxy Unpacked 2023. Il cortometraggio dura poco meno di 4 minuti e ha come tema “un giovane che scopre che le cose buone e il buon comportamento sono una via d’uscita dal suo mondo oscuro“.

Ovviamente il Samsung Galaxy S23 Ultra non è stato utilizzato da solo: luci di scena, microfoni, rig per migliorare la presa sullo smartphone e altri “accessori” ausiliari sono stati impiegati esattamente come accade sui set delle produzioni più costose. La differenza? L’unico occhio usato per catturare le ben congeniate scene e la recitazione degli attori è stato quello di Galaxy S23 Ultra, lasciando da parte per questo “esperimento” le più costose videocamere.

Scott ha utilizzato il Galaxy S23 Ultra per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, ciò mette in mostra le incredibili capacità dello smartphone Samsung quando cala la notte. Il filmato finale è stato ovviamente migliorato e sottoposto a una gradazione del colore ma non sembra comunque essere stato girato con la fotocamera di uno smartphone.

L’obiettivo di Samsung nell’arruolare un acclamato regista di Hollywood è stato quello di dimostrare che il suo nuovo flagship è in grado di competere con Apple. Sappiamo tutti che gli iPhone di Apple sono noti per la loro qualità di ripresa video, ma quest’anno la sfida sembra più agguerrita che mai.