Lo scorso aprile l’analista di display Ross Young ha suggerito che Apple era al lavoro su un nuovo Watch conosciuto con il nome di “Ultra” e caratterizzato però dalla presenza di display MicroLED. Atteso inizialmente per la fine del 2024, pare che l’indossabile sarà invece posticipato. Secondo Trendforce, infatti, il lancio è stato rinviato per la seconda volta e sembra improbabile che possa avvenire prima del primo trimestre del 2026. Questo ritardo è dovuto a problemi relativi ai costi di produzione elevati che devono essere risolti prima che Apple possa procedere con la produzione su larga scala.

Alcuni repost suggeriscono che Apple abbia investito oltre 1 miliardo di dollari nello sviluppo interno della tecnologia MicroLED negli ultimi dieci anni, al fine di ridurre la sua dipendenza da Samsung Display e rafforzare il controllo sulla fornitura di componenti chiave nel settore stesso. Ma cosa cambierebbe in concreto rispetto ad un display OLED? La tecnologia MicroLED è molto più efficiente dal punto di vista energetico e potrebbe notevolmente prolungare la durata della batteria sull’Apple Watch Ultra e su altri dispositivi che adotteranno la medesima in futuro. A differenza degli OLED, c’è anche un rischio molto più contenuto di “burn-in” dello schermo.

I display MicroLED offrono anche miglioramenti nel contrasto e tempi di risposta, grazie alla struttura stessa dei pixel. In poche parole, è una tecnologia di nuova generazione superiore agli OLED e ai MiniLED. Come sempre siamo nel territorio dei rumor e queste informazioni potrebbero anche essere lontane dal prodotto che un domani arriverà effettivamente sul mercato; non ci rimane che attendere per maggiori dettagli.