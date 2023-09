Apple ha annunciato un significativo abbassamento dei costi di riparazione per i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max, rendendo più conveniente per i consumatori riparare il vetro posteriore danneggiato di questi dispositivi. Questa mossa è stata accolta positivamente dai clienti, poiché rappresenta un notevole risparmio rispetto agli onerosi costi di riparazione degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

I nuovi prezzi di riparazione, resi pubblici da Apple durante il fine settimana, indicano un costo di $169 per riparare il vetro posteriore dell’iPhone 15 Pro e $199 per l’iPhone 15 Pro Max. Questi prezzi rappresentano un taglio pari a $350 rispetto ai costi di riparazione dei modelli dell’anno scorso. Per l’iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max, Apple aveva addebitato $499 e $549 per la sostituzione del vetro posteriore, cifre che molti consideravano totalmente fuori mercato, superando addirittura il costo di un iPhone SE nuovo di zecca.

Al momento non possiamo ancora confermarvi i prezzi in € poiché il listino non è ancora stato rilasciato sulla pagina Apple italiana, ma non prevediamo cifre troppo dissimili da quelle annunciate per il suolo statunitense.

Questa riduzione dei prezzi è stata notata per la prima volta da 9to5Mac ed è probabilmente il risultato di un importante cambiamento di design apportato da Apple. Nei nuovi modelli di iPhone, il vetro posteriore può essere rimosso e sostituito indipendentemente dal resto del dispositivo, semplificando notevolmente le operazioni di riparazione.

In passato, i modelli precedenti integravano il vetro posteriore nel corpo del dispositivo, rendendo le riparazioni molto più complesse e costose. iFixit aveva definito le riparazioni del vetro posteriore dell’iPhone precedenti “una delle riparazioni più costose e difficili possibili”.

Questa notizia è un successo per i consumatori, che ora possono beneficiare di costi di riparazione più accessibili nel caso in cui il vetro posteriore del loro iPhone si danneggi. La possibilità di sostituire il vetro posteriore in modo indipendente rappresenta un notevole passo avanti nell’offerta di servizi post-vendita, più convenienti e accessibili per gli utenti di iPhone.