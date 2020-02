Rotary Cellphone è un tuffo nel passato: cellulare con disco rotante per i numeri

Chiunque abbia avuto la fortuna di utilizzare un vecchio telefono fisso con disco rotante per comporre i numeri, si sentirà catapultato nel passato guardando Rotary Cellphone. Parliamo di un cellulare alternativo creato da Justine Haupt con l’obiettivo di eliminare le distrazioni derivanti dalle notifiche. L’idea si è concretizzata in un oggetto che mette insieme il vintage e qualche aspetto moderno.

Rotary Cellphone è stato realizzato grazie a una stampante 3D e utilizza un vecchio disco rotante per la composizione dei numeri. Il funzionamento è assicurato dalla scheda Arduino Micro, utilizzata come controller. È presente, inoltre, un piccolo schermo a inchiostro elettronico che mostra informazioni come le chiamate perse o l’elenco dei contatti.

Il cellulare integra alcuni pulsanti fisici che possono essere utilizzati per effettuare chiamate verso i numeri preferiti o più frequenti. In questo modo, il disco rotante dovrà essere girato solamente quando bisogna comporre numeri di telefono che non rientrano tra i “preferiti”. Sul lato, poi, c’è anche un indicatore a LED che mostra la situazione del segnale.

“In un mondo iperconnesso con persone che usano telefoni che non controllano e non comprendono, volevo qualcosa che fosse interamente mio, personale e assolutamente tattile, che mi desse anche una scusa per non mandare messaggi ma anche per dimostrare che è possibile avere un telefono perfettamente utilizzabile che va ben oltre il touchscreen” scrive Haupt sul proprio sito dove ha condiviso tutti i passaggi del progetto per aiutare tutti coloro che sono interessanti a svilupparne uno per sé stessi.