In occasione della primavera, arrivano anche in casa Huawei i saldi primaverili sul Huawei Store. Dal 27 marzo fino al 10 aprile saranno disponibili sconti fino al 40% su una vasta gamma di prodotti.

Affrettatevi! Fino alla mezzanotte del 29 marzo, potrete accaparrarvi Huawei Mate 50 Pro, l’ottimo top di gamma con a bordo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G e un comparto fotografico di tutto rispetto con sensori posteriori da 50, 64 e 13MP per video in 4k e foto nitide dai colori brillanti, a soli 999,99 euro anziché 1199,90 euro. Sempre fino alla mezzanotte 29 marzo trovate anche in sconto le cuffie Huawei FreeBuds 5i con ben 15,00 euro di sconto a soli 84,90 euro, anziché 99,90 euro. Aggiungendo 0,99 euro si avrà la possibilità di ricevere una custodia ID case.

Fino al 10 aprile, troverete in sconto Huawei Matebook D16, un ottimo portatile con a bordo processori i5 o i7 di dodicesima generazione e grafica integrata intel iris Xe, al prezzo di 849,90 euro invece di 999,00 euro e con l’aggiunta di appena 9,90 euro avrete la possibilità di portarvi a casa il Wireless Mouse Space Grey sempre di Huawei.

Se siete in cerca di un tablet affidabile e all’avanguardia, non lasciatevi scappare Huawei Matepad 11 con a bordo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, con un display IPS da 120Hz per una qualità delle immagini al top. Con uno sconto del 20%, viene proposto al prezzo di 399,00 euro anziché 499,90 euro e con soli 29,90 euro in più, potrete portarvi a casa la Smart Magnetic Keyboard. Se invece siete in cerca di uno smartwatch top di gamma, Huawei Watch GT 3 Pro con le sue rifiniture in titanio, ceramica e vetro zaffiro, sarà disponibile al prezzo di 279,99 euro invece di 369,90 euro. Con soli 0,99 euro in più, potrete portarvi a casa il cinturino Easyfit da 22mm.

E non finisce qui! Dal 2 al 4 aprile troverete anche Huawei MateBook 16s, il portatile da 16 pollici con display touchscreen True Colour da 2,5K e processori Intel core di dodicesima generazione, al prezzo di 1.499,99 euro anziché 1.899,00 euro, e con soli 9,90 euro in più anche in questo caso potrete portarvi a casa il Wireless Mouse Space Grey. Per concludere, sempre dal 2 al 4 aprile, è proposto a prezzo scontato anche Huawei Watch GT 3, corredato da una batteria a lunga durata e numerosi sensori per la salvaguardia della vostra salute in sconto al prezzo di 199,99 euro insieme al cinturino Easyfit da 22mm con soli 0,99 euro in più.

Fino alla mezzanotte del 29 marzo:

Huawei Mate 50 Pro | 999,99 euro ( 1199,90 euro )

( ) Huawei Free Buds 5i | 84,90 euro ( 99,90 euro ) + 0,99 euro custodia ID case

Fino al 10 aprile:

Huawei Matebook D16 | 849,90 euro ( 999,00 euro ) + 9,90 euro Wireless Mouse Space Grey

( ) Wireless Mouse Space Grey Huawei MatePad 11 | 399,00 euro ( 499,90 euro ) + 29,90 euro Smart Magnetic Keyboard

( ) Smart Magnetic Keyboard Huawei Watch GT 3 Pro | 279,99 euro ( 369,90 euro ) + 0,99 euro cinturino Easyfit da 22mm

Dal 2 al 6 aprile: