Samsung, 49 nuove combinazioni di colori per Galaxy Z Flip 3

Durante l’evento Galaxy Unpacked 2021 parte 2, Samsung ha annunciato una nuova versione di Galaxy Z Flip 3 che vale per 49! Vi farete tentare dalla Bespoke Edition dello smartphone a conchiglia più moderno di sempre?

Scopriamo insieme quali sono le nuove coloratissime opzioni di acquisto del terminale Android.

Con il motto “Your Galaxy, Your way“, Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Ricalcando le orme di Motorola che alcuni anni fa aveva annunciato Moto Maker, l’azienda coreana permetterà ora di personalizzare il colore di ogni parte di questa speciale versione dello smartphone foldable.

A partire dal 20 ottobre 2021, gli utenti che decideranno di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip 3 sul sito samsung.com potranno decidere di personalizzare lo smartphone scegliendo tra 49 diverse combinazioni di colori. I pannelli di vetro Gorilla Glass Victus potranno essere selezionati indipendentemente tra 5 colori diversi e la cornice metallica potrà essere scelta in tinta chiara (argento) o scura (nero).

Nel caso doveste stancarvi della combinazione di colori scelta, sarete in grado di fare un piccolo cambiamento in futuro cambiando i colori dei pannelli di vetro di Z Flip 3 con il servizio a pagamento Bespoke Upgrade Care. Samsung afferma che il costo del pannello varia ma parte da 79 dollari negli USA, e che il servizio sarà disponibile a partire da novembre.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ha un prezzo di partenza di 1099 dollari sul suolo americano, 100 dollari in più del modello base. Aspettatevi quindi un sovrapprezzo rispetto ai Flip già disponibili sul mercato per il privilegio della personalizzazione, anche perché Samsung ha indicato come ogni ordine venga realizzato su richiesta.

Samsung ha annunciato anche il Galaxy Watch 4 Bespoke Edition, grazie al sito ufficiale potrete personalizzare lo smartwatch a vostro piacimento scegliendo il colore della cassa e tra moltissimi cinturini unici.

Cosa ne pensate? Trovate sia un’idea originale?