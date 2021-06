Samsung, 5 anni di aggiornamenti per questi dispositivi

Nonostante negli anni l’azienda coreana sia stata spesso presa da cattivo esempio per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti software per i propri dispositivi, Samsung sta dimostrando sempre di più quanto sia intenzionata a migliorare il supporto ai propri prodotti meno recenti.

Dopo aver presentato il programma di riciclo Galaxy Upcycling at Home e aver confermato l’estensione a tre anni di aggiornamenti software per i modelli più recenti, ora Samsung ha cambiato la sua politica di supporto dei prodotti Galaxy Enterprise Edition: le aziende possono ora contare su 5 anni di update garantiti!

Grandi novità per il programma Samsung Galaxy Enterprise Edition: da oggi in poi tutti gli smartphone che entreranno a far parte dell’iniziativa potranno contare su 5 anni di aggiornamenti. Lo sforzo di Samsung è atto a garantire la massima affidabilità e la sicurezza contro le minacce informatiche per i prodotti scelti dalle aziende.

Come spiegato dall’azienda coreana sul proprio sito web, durante il periodo di 5 anni di supporto garantiti verranno inviati agli smartphone aggiornamenti con cadenza mensile o trimestrale. Questo garantirà ai clienti business del brand che i dispositivi in loro possesso abbiano a disposizione sempre le ultime patch di sicurezza Android e del software Samsung.

Gli smartphone che riceveranno 5 anni di aggiornamenti software garantiti sono:

Serie Samsung Galaxy S20

Serie Samsung Galaxy S21

Serie Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy Tab Active 3

Per gli altri prodotti del Galaxy Enterprise Program non c’è comunque da disperare, Samsung garantisce un supporto con aggiornamenti software garantiti per 4 anni.

Siccome l’azienda dovrà comunque lavorare per la realizzazione e la diffusione di questi aggiornamenti dedicati al mondo aziendale, sarebbe davvero una sorpresa se l’azienda decidesse di estendere questo genere di supporto anche ai dispositivi retail in possesso degli utenti comuni.

Questo avvicinerebbe Samsung a Apple come periodo di longevità dei prodotti, anche se comunque l’azienda di Cupertino ha dimostrato di superare non di poco il traguardo dei 5 anni di supporto…