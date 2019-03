Samsung A40 è ormai ufficiale: in preordine a 249 euro

Il medio-gamma di Samsung presenterà un processore Exynos 7885 ed una fotocamera frontale da 25 megapixel

Samsung A40, dispositivo di fascia media del colosso coreano, è stato inserito nel listino di un rivenditore olandese al prezzo consigliato di 249 euro. Lo smartphone, che dovrebbe rappresentare il giusto compromesso tra A30 e A50, tuttavia, non è stato ancora presentato ufficialmente. La migliore occasione per annunciarlo dovrebbe presentarsi in concomitanza con un evento organizzato dall’azienda il prossimo 10 aprile.

Il rivenditore olandese in questione, Belsimpel, oltre che aprire i preordini, ha svelato tutte le caratteristiche tecniche del dispositivo, anticipando la stessa Samsung. Galaxy A40 sarà dotato di un display da 5,9 pollici di tipo AMOLED Infinity-U con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel). Il cuore pulsante del dispositivo sarà un processore Exynos 7885 con GPU Mali G71 coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile mediante micro-SD.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 16 megapixel e secondario da 5, ed una frontale da 25 megapixel. Il lettore di impronte digitali sarà posizionato sulla back-cover e il dispositivo, nel complesso, presenta dimensioni più contenute rispetto ad A50, nel dettaglio: 144,3 x 69,1 x 7,9 mm. La scheda tecnica si completa con una batteria da 3100 mAh, possibilità di inserire una seconda SIM e jack audio da 3,5mm.

Samsung Galaxy A40 verrà venduto in ben quattro colorazioni: Black, Blue, Coral e White. Come già anticipato lo smartphone, con a bordo Android 9 Pie, verrà proposto ad un prezzo consigliato di 249 euro ma attendiamo ulteriori conferme e notizie ufficiali per potervi dare l’assoluta certezza.