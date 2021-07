Samsung aggiorna un suo prodotto iconico dopo 8 anni

Si fa un gran parlare dell’accordo tra Samsung e Google che porterà di nuovo Android (tramite la One UI Watch) sugli smartwatch del produttore coreano.

Di nuovo perché Android sugli orologi intelligenti di Samsung c’è già stato anni e anni fa, esattamente con il primo prodotto in assoluto di questo segmento: l’iconico Galaxy Gear.

E a proposito di questo, proprio negli ultimi giorni all’interno del Galaxy Store è comparsa una notifica che invita i possessori dello smartwatch ad aggiornarlo a Tizen OS entro il 5 agosto 2021. Questo perché, oltre tale data, non sarà più garantito il supporto per poter scaricare le App dal Galaxy Store eseguibile da Android (OS con la quale è arrivato sul mercato al day one).

Samsung consiglia, non obbliga, di aggiornare il proprio smartwatch a Tizen OS anche tramite un piccolo update arrivato in questi giorni sul prodotto che nel 2021 compie 8 anni d’età. Se questo avverrà per tutti, la totalità degli smartwatch attuali sarà basato su Tizen OS e questi non saranno aggiornati alla nuova One UI Watch, nemmeno gli ultimi Galaxy Watch 3.

Insomma, solo i prossimi Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Active avranno l’esclusiva del nuovo sistema operativo e da qui si getteranno le basi per una nuova generazione di smartwatch.

Come già detto, i nuovi prodotti d’ora in avanti saranno animati dalla nuova versione di Wear (One UI Watch) che è stata scelta da Samsung per ottemperare al fatto che il Play Store rende disponibili molto più applicazione del Galaxy Store. Secondo Qualcomm il nuovo OS wearable sarà compatibile da Snapdragon Wear 3100 in avanti ma, prendendo d’esempio la decisione di Samsung, questo ci mette di fronte ad una triste realtà: anche se l’hardware è compatibile, è l’azienda che decide quando e se aggiornare.