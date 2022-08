Buona (e inattesa) notizia per i possessori di smartphone Samsung non di ultima generazione. Come avrete letto dal titolo, infatti, due modelli realizzati dal brand coreano lanciati sul mercato oltre cinque anni or sono stanno ricevendo in queste ore un importante aggiornamento software. Volete scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli inerenti questo update che vede protagonisti i Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S8!

Samsung si dimostra regina degli aggiornamenti

Nonostante l’attenzione sia attualmente incentrata sulle recenti novità appena immesse sul mercato, rappresentate dai pieghevoli di nuova generazione Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, l’azienda sudcoreana si dimostra sempre più regina del tema aggiornamenti, anche quando si parla di terminali non più di ultima generazione.

I protagonisti di questo nuovo update realizzato da Samsung (smartphone serie Galaxy S7 e Galaxy S8) non dovrebbero neanche più rientrare nella finestra di supporto software, essendo ormai giunti al termine del loro ciclo di vita. Il fatto però che Samsung abbia voluto riservare un nuovo aggiornamento per questi due modelli, dimostra l’attenzione del brand in merito all’importanza del supporto a lungo termine, mostrandosi attenta alle esigenze dei propri clienti che per un motivo piuttosto che per un altro si ritrovano ancora con un terminale ormai “obsoleto” tra le mani.

E non sembrerebbe neanche tutto. Stando infatti agli ultimi rumor, anche altri terminali non più idonei agli aggiornamenti in quanto annunciati svariati anni fa sarebbero in procinto di ricevere anch’essi dei nuovi software nelle prossime settimane, in un percorso che potremmo definire come unico all’interno del panorama Android.

Nel caso specifico, le nuove versioni rilasciate in queste ore sono entrambe relative a un fix inerente la tecnologia GPS e sono identificate dalle seguenti sigle:

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7+ | G93xFXXU8EVG3

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ | G95xFXXUCDVG4

In entrambi i casi, purtroppo, non sono implementate nuove funzionalità software o modifiche estetiche, così come non sono modificate le patch di sicurezza di Android, rimaste così non al passo con le recenti implementazioni in merito appunto alla sicurezza generale del terminale. Se state ancora utilizzando uno degli smartphone protagonisti di questa piacevole (quanto inattesa) novità, fatecelo sapere nel box dei commenti, ricordandovi però che essendo ormai dispositivi a fine ciclo per quanto concerne il supporto, il consiglio è quello di valutare un upgrade.

