Sembra che Samsung si stia preparando ad espandere la propria gamma di smartphone pieghevoli con una serie più economica. Secondo quanto riportato da un utente su X, l’azienda starebbe conducendo dei test interni su un potenziale modello “Galaxy Z FE“, alimentando le speculazioni sull’introduzione di una versione fan edition all’interno delle serie Fold e Flip.

Anche se nulla è stato confermato, queste indiscrezioni lasciano intendere la prospettiva di un’opzione di pieghevole più conveniente da parte di Samsung, che potrebbe potenzialmente arrivare sul mercato qualche tempo dopo l’uscita dei Galaxy Z Flip6 e Fold6.

Un aspetto intrigante di questa fuga di notizie è il suggerimento che Samsung potrebbe adottare una strategia di rilascio annuale per i suoi prodotti FE. Questa iniziativa potrebbe iniziare con il lancio del vociferato Galaxy S23 FE nel corso dell’anno. Questa potenziale mossa si allinea con i continui sforzi di Samsung per diversificare il proprio portafoglio prodotti e rivolgersi a una gamma più ampia di consumatori, offrendo dispositivi a diversi livelli di prezzo.

È interessante notare che non è la prima volta che emergono speculazioni di questo tipo. Una precedente intervista con Drew Blackard, vicepresidente del marketing dei prodotti mobili di Samsung, ha fornito un contesto a queste voci. Blackard ha accennato alla possibilità di iterazioni più economiche dei modelli Fold e Flip in futuro. Tuttavia, ha sottolineato che Samsung farà questo passo solo quando l’esperienza pieghevole sarà stata perfezionata per soddisfare gli elevati standard dell’azienda.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.

— Revegnus (@Tech_Reve) August 20, 2023