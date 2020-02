Samsung al lavoro su uno speaker intelligente basato su Bixby e con display pieghevole? Il brevetto

Un brevetto depositato da Samsung all’autorità competente sudcoreana mostra uno speaker intelligente veramente particolare. Si tratta di un dispositivo teoricamente basato sull’assistente virtuale Bixby e dotato di un display pieghevole/arrotolabile. Presenta una forma cilindrica nel momento in cui lo schermo è piegato attorno al corpo principale e la parte superiore di esso funge da woofer.

L’aspetto sicuramente più interessante è il display le cui specifiche non sono al momento note. Le immagini associate al brevetto lo mostrano aperto, ma posteriormente si possono vedere le cerniere che servono a piegarlo. Considerata l’intenzione di Samsung di puntare sugli smartphone dotati proprio di display pieghevoli, è comprensibile che la compagnia voglia anche provare tale tecnologia su altre tipologie di dispositivi.

Credit Image – 91Mobiles

In realtà il brevetto non spiega molto la natura dell’altoparlante in sé. Si suppone sia pensato come dispositivo Smart e quindi supportato da Bixby. Potrebbe trattarsi dell’evoluzione della serie Galaxy Home e competere con prodotti come l’Echo Show di Amazon o il Google Nest Hub.

Il primo dispositivo della serie in questione è arrivato nel 2018 e dopo quasi due anni ancora nessun successore. Il successo non è stato così ampio da legittimare altri sforzi, almeno finora. L’annuncio di questo particolare prodotto potrebbe arrivare durante o poco dopo l’evento Unpacked.

Durante quest’ultimo verrà presentata la serie ammiraglia di Samsung, la Galaxy S20, oltre che un nuovo smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip. In aggiunta verranno annunciati anche i Galaxy Buds +. A questo punto si può tranquillamente pensare che potrebbero aggiungere alla lista anche uno speaker intelligente di nuova generazione con display pieghevole.