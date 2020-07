Samsung, all’evento Unpacked almeno 5 Galaxy inediti

Samsung ha confermato che all’evento Unpacked quasi imminente ci sarà spazio per almeno 5 nuovi Galaxy, compresa la famiglia di smartphone Note 20.

L’evento si terrà il 5 agosto 2020 e a confermarci il numero dei protagonisti è stato uno dei massimi dirigenti, TM Roh. Ce lo comunica direttamente sul blog ufficiale Samsung.

Ovviamente gli smartphone non vengono menzionati ma sappiamo che i nuovi dispositivi non saranno solo telefoni cellulari. I rumors ci vengono in aiuto e ci svelano come all’evento ci potrebbero essere:

Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Watch 3;

Galaxy Buds Live;

Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Tab S7/S7+.

TM Roh, sempre sul blog, afferma che tutti i nuovi Galaxy si contraddistingueranno per potenza e per le soluzioni mobili innovative cui saranno dotati. Saranno pronti ad ogni uso, sia per giocare sia per lavorare.

Di Galaxy Note 20 e di Galaxy Note 20 Ultra ne stiamo parlando da tempo, con design e caratteristiche tecniche già rivelate dai vari rumors da noi riportati.

Anche di Galaxy Watch 3 ne parlammo qualche settimana fa. Il dispositivo wearable sarà dotato di una cassa in acciaio inossidabile a standard militare, vanterà un display da 1,2 pollici e di 1,4 pollici (a seconda della taglia in mm) e vedrà il ritorno della ghiera mobile meccanica e non touch come gli ultimi dispositivi da polso.

Di Galaxy Buds Live sappiamo meno ma le immagini che vi abbiamo già fatto vedere disegnano gli auricolari true wireless con una particolare – quanto curiosa – forma a fagiolo.

Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2 saranno due nuovi smartphone pieghevoli. Il primo l’evoluzione del modello base con la connettività 5G e il secondo un vero e proprio successore del Galaxy Fold di prima generazione.

Ci dovrebbe essere spazio anche per i Galaxy Tab S7 e Tab s7+. Due potenti tablet dotati di Android 10 e di una scheda tecnica da top di gamma.

Insomma, sarà un evento ricco di novità e il conto alla rovescia è già iniziato.