Samsung annuncia Galaxy Tab S7 FE ma poi cambia idea

Sembra che Samsung abbia inavvertitamente presentato ufficialmente il nuovo Galaxy Tab S7 FE, solo per poi nascondere la pagina dell’annuncio quando ormai era già troppo tardi. Scopriamo quindi assieme tutte le caratteristiche del nuovo tablet dell’azienda coreana che dovrebbe teoricamente arrivare sul mercato molto presto.

A scovare il tablet sul sito web ufficiale di Samsung Germania ci ha pensato WinFuture.de. La pagina è stata successivamente resa privata e nascosta agli occhi indiscreti, tuttavia ormai il danno è fatto e la “sorpresa” rovinata. Samsung Galaxy Tab S7 FE è praticamente ufficiale e questo è tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Come anche per i prodotti che l’hanno preceduto, il suffisso “FE” utilizzato da Samsung sta per “Fan Edition“. Originariamente si credeva che il tablet potesse arrivare sul mercato con il nome di Galaxy Tab S7+ Lite. Nonostante la confusione che sarebbe potuta essere causata dalla presenza di “+” e “Lite” nello stesso prodotto, tale nome avrebbe avuto comunque senso in quanto il Galaxy Tab S7 FE ha un display da 12,4″ esattamente come Tab S7+.

Il display ha una risoluzione di 2560×1600 pixel ma la frequenza di aggiornamento sarà di soli 60Hz. Sotto la scocca troverà posto un chip Qualcomm Snapdragon 750G con supporto al 5G, 4GB/6GB di RAM, 64GB/128GB di memoria interna espandibile con una scheda MicroSD e una batteria da ben 10.090mAh.

La fotocamera posteriore sarà una modesta 8MP mentre la frontale si fermerà a 5MP, valori più che sufficienti per qualche foto occasionale e le possibili videochiamate. A bordo del tablet sarà installato Android 11 personalizzato con la skin proprietaria One UI 3.1.

Il tablet potrebbe diventare un ottimo compagno da salotto o comunque per il lavoro in mobilità grazie alla presenza di speaker realizzati in collaborazione con AKG, una cover con testiera opzionale, la S-Pen ed il supporto a Samsung DeX.

Samsung Galaxy Tab S7 FE è stato mostrato nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Silver con un prezzo di partenza di 649,00 euro. Nonostante il tablet sia praticamente ormai stato ufficialmente confermato dall’azienda stessa, non abbiamo ancora una data di commercializzazione. Questo piccolo incidente potrebbe però stare a significare che la data di arrivo sugli scaffali dei negozi non è poi così lontana.