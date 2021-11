Samsung annuncia le prime LPDDR5X, prestazioni da record per le nuove DRAM

Samsung LPDDR5X, la nuova DRAM di Samsung, promette prestazioni da record. LPDDR5X sarà il 30% più veloce, pur consumando il 20% in meno rispetto alle soluzioni LPDDR5. Non solo: il suo campo applicativo si espanderà ben oltre quello degli smartphone, arrivando a toccare gli ambiti dell’intelligenza artificiale e dell’edge computing.

Questa la “promessa” di SangJoon Hwang, vicepresidente senior e capo del team di progetto delle DRAM in Samsung: “La nostra LPDDR5X espanderà l’uso di memoria ad alte prestazioni e basso consumo oltre gli smartphone e porterà nuove capacità alle applicazioni edge basate sull’IA come server e persino automobili“.

Nel suo annuncio, Hwang fa riferimento anche al metaverso: “Negli ultimi anni, i segmenti di mercato iperconnessi come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata (AR) e il metaverso, che si basano su un’elaborazione dati su larga scala estremamente veloce, si sono rapidamente espansi“. È per questo che occorre progettare degli hardware sempre più potenti, in grado di sostenere e di dare nuovo slancio alla crescita di questi settori.

5G, intelligenza artificiale e metaverso richiedono tutti velocità di calcolo particolarmente elevate. Ed è qui che entra in gioco Samsung, con la sua memoria LPDDR5X (Low Power Double Data Rate 5X) da 16 gigabit realizzata con un processo a 14 nanometri.

Il 2018 era stato l’anno di LPDDR5, una memoria da 8 gigabit che – al confronto con la nuova – perde il 30% in termini di velocità e acquista il 20% in termini di consumi. Nello specifico, la DRAM del 2021 è in grado di processare dati fino a 8,5 gigabit al secondo, mentre LPDDR5 arrivava a “soli” 6,4Gbps.

Per soddisfare la crescente domanda di DRAM ad alte prestazioni in tutto il mondo, Samsung arriverà a sviluppare chip di memoria con una capacità fino a 64GB. Previste anche collaborazioni con i maggiori produttori di chipset mondiali da avviare entro la fine dell’anno.