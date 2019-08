Samsung: app e accessori a sostegno degli obiettivi di sostenibilità ONU

Samsung ha annunciato una partnership con l'ONU a sostegno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile conosciuti come Global Goals attraverso un'applicazione e accessori per Galaxy Note 10.

Nella giornata di ieri, Samsung non solo ha svelato al mondo la nuova famiglia di Galaxy Note 10 ma ha anche annunciato un’importante collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) a sostegno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile conosciuti come Global Goals. La partnership si concretizzerà attraverso il rilascio di un’applicazione che mira a sensibilizzare l’utente sul tema della sostenibilità.

L’applicazione – denominata Samsung Global Goals – verrà preinstallata sui nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+ e successivamente verrà resa disponibile anche per gli altri dispositivi. L’app – disponibile anche in italiano – ha l’obiettivo di fornire maggiori dettagli sui 17 Global Goals e di invitare l’utente a intraprendere una serie di azioni per il loro raggiungimento. Gli obiettivi mirano a porre fine alla fame e alla povertà, a fornire educazione per tutti, a raggiungere l’uguaglianza di genere, a promuovere una crescita economica sostenibile, a combattere i cambiamenti climatici e molto altro.

“Questa partnership tra UNDP e Samsung non solo sfrutterà l’innovazione tecnologica per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ma mobiliterà le prossime generazioni di cittadini di tutto il mondo ad agire insieme per raggiungere questi scopi”, afferma Achim Steiner, amministratore dell’UNDP.

Tramite l’applicazione, sarà possibile poter effettuare delle donazioni direttamente ai Global Goals o si potrà sostenere il programma semplicemente usufruendo della pubblicità inserita all’interno dell’app. Infatti, il 100% delle entrate pubblicitarie – che sarebbero spettate a Samsung – verranno devolute a sostegno dei Global Goals.

Per l’occasione, il produttore sudcoreano lancerà una serie di accessori in edizione speciale: una parte dei ricavi delle vendite di ciascun accessorio verrà donata direttamente all’UNDP. La cover di Galaxy Note 10 con design a tema Global Goals e un caricabatterie wireless saranno introdotti in occasione del lancio del dispositivo. Insomma, si tratta di un’iniziativa lodevole che aiuterà l’utente a prendere quanto meno consapevolezza delle azioni da intraprendere per un futuro migliore e sostenibile.