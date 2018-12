Samsung: arriva Android 9 Pie per Galaxy S9 e S9+

Buone notizie per i possessori di Galaxy S9 e S9+. Samsung ha cominciato a rilasciare l’aggiornamento di Android 9 Pie in versione stabile. Le prime notizie sono arrivate dalla Germania e riportate dal sito Sammobile, ma ora l’aggiornamento è disponibile anche in Italia.

Il roll-out – atteso per gennaio – arriva in anticipo e come sempre avverrà in maniera graduale e piano piano raggiungerà tutti gli utenti. Nello specifico, l’update ha un peso di oltre 1,7 Gigabyte e include le patch di sicurezza aggiornate al 1 dicembre 2018. Per chi non vuole attendere, ricordiamo che è possibile scaricare il firmware a questo link per installarlo manualmente attraverso il tool Odin, senza attendere la notifica via OTA. L’opzione, però, è disponibile per il momento solo per l’S9.

Come annunciato durante la Developer Conference di novembre, l’ultima versione del sistema operativo creato da Google arriva con la nuova interfaccia grafica dell’azienda denominata One UI. In un nostro precedente articolo abbiamo avuto modo di raccontarvi nei dettagli le novità rispetto alla precedente Samsung Experience.

Si tratta di un vero e proprio lavoro di restyling grafico che punta a uniformarsi allo stile generale di Android e ad agevolare la navigazione a una mano, dato il sempre più crescente aumento delle diagonali del display. Inoltre, la nuova UI supporta nativamente l’Infinity Flex Display, ovvero la tecnologia dei futuri smartphone con pannello flessibile.