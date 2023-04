A partire da oggi, tutti gli utenti femminili di Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro potranno monitorare al meglio il ciclo mestruale durante il sonno grazie al sensore di temperatura.

Fino ad oggi, i dispositivi della gamma Galaxy Watch5 erano in grado di tracciare il ciclo mestruale basandosi sul calendario. Grazie ad un aggiornamento rilasciato da Samsung in ben 32 Paesi diversi, adesso sarà possibile monitorare al meglio il ciclo mestruale basandosi sulla temperatura corporea rilevata dai dispositivi della serie Galaxy Watch5.

La nuova funzione sarà disponibile grazie ad un aggiornamento rilasciato progressivamente in Corea, Stati Uniti e in 30 Paesi del mercato europeo. Non appena sarà aggiornata l’applicazione Samsung Health sui vostri dispositivi da polso Samsung, la nuova funzione inizierà ad essere operativa.

Hon Pak, vice presidente di Head of Digital Health Team ha dichiarato:

“La visione olistica del benessere di Samsung ha fatto evolvere le nostre innovazioni nel campo dei sensori, offrendo approfondimenti sulla salute che rendono gli utenti più autonomi” “Il nuovo sensore di temperatura a infrarossi del Galaxy Watch5 migliora ulteriormente la nostra offerta di funzionalità per la salute, fornendo modalità più comode per tracciare e comprendere appieno il proprio stato di salute“.

Per prevedere la data di inizio delle successive mestruazioni ci si affida alla misurazione della temperatura, in quanto la temperatura corporea basale varia in base alla fase mestruale. Tale temperatura deve essere misurata subito dopo il risveglio mattutino e prima di qualunque attività fisica o interazione con l’ambiente circostante. Grazie alla nuova funzione di Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, effettuare queste misurazioni ogni mattina sarà un gioco da ragazzi. Il dispositivo provvederà automaticamente ad effettuare il rilevamento della temperatura e a monitorarlo tramite il software dedicato.

La funzione di monitoraggio del ciclo è gestita da Natural Cycles, azienda attiva nel campo della produzione di prodotti dedicati al monitoraggio della fertilità femminile. Grazie alla tecnologia ad infrarossi dei prodotti Galaxy Watch5 si avranno misurazioni molto precise e accurate in grado di garantire un alto livello qualitativo del monitoraggio, anche in caso di variazioni delle condizioni ambientali. L’avanzato sistema di controllo permette di tenere traccia dell’ovulazione in modo da prevedere con maggiore precisione l’inizio della prossima mestruazione.

Tutti i dati rilevati vengono crittografati e conservati sul dispositivo dell’utente, in modo da garantire un maggiore controllo sul loro utilizzo. Il software che si dedica al monitoraggio, inoltre, analizza anche i sintomi inseriti nel diario fornendo consigli e informazioni pertinenti ad ogni casistica. L’app Samsung Health fornisce anche suggerimenti in merito al miglioramento della propria salute olistica durante il ciclo con lezioni guidate di stretching o di meditazione, per ridurre lo stress e ottenere un riposo notturno ottimale. Detto ciò non vi rimane che aggiornare i vostri Samsung Galaxy Watch5 e 5 Pro.