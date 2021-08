Samsung avvisa, i pieghevoli non arriveranno in tempo per tutti

Samsung sta informando molti dei suoi clienti che i prodotti che hanno preordinato, presentati all’evento unpacked terminato da qualche settimana, non arriveranno in tempo per tutti.

La motivazione pare essere la domanda pervenuta, davvero alta anche per i calcoli realizzati da Samsung. Alcune mail riportano come sia fine settembre il termine la quale attendere per poter mettere le mani sui pieghevoli e non solo.

Il giorno stesso della presentazione Samsung ha aperto le prevendite e, come ogni anno, ne ha definito modi e tempi di consegna. Nel mentre i giorni passavano i preordini aumentavano e l’azienda si è accorta di non riuscire a stare al passo tra spedizione dei prodotti e scorte disponibili. Ecco perché, per non perdere le prevendite, ha deciso di avvisare per tempo i clienti interessati.

Secondo All About Samsung la maggior parte delle mail, per ora, è stata inviata ai clienti tedeschi. Ma nei commenti nella pagina si scorgono tante altre testimonianze che indicano che anche le loro rispettive consegne sono state posticipate.

Riordiamo che all’evento unpacked l’azienda coreana ha presentato Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic.

Con il Galaxy Z Fold3 arriva il supporto S Pen (con anche una versione dedicata dell’accessorio) mentre con Galaxy Z Flip3 si abbassa il prezzo per accedere ad un device pieghevole.

Anche i nuovi smartwatch sono particolarmente attesi in quanto solidificano ancor di più la partnership tra Samsung e Google.

Insomma, per ora la situazione pare essere abbastanza sotto controllo con ritardi quantificati in massimo un mese ma è probabile che anche altri clienti nel mondo riceveranno a breve le mail con l’informazione circa il posticipo della loro consegna.